Транспорт 1 час назад

В Кропивницком хотят восстановить аэропорт

На сегодняшний день аэродром находится на балансе Летной академии, он используется для учебных полетов ЛА НАУ, а также авиакомпанией "УРГА"

Фото: Facebook/Олена Роміцина Фото: Facebook/Олена Роміцина
Фото: Facebook/Олена Роміцина

25 марта в Кировоградской облгосадминистрации состоялось совещание по вопросу развития аэропортовой инфраструктуры и возобновления работы аэропорта в областном центре.

Как сообщает пресс-служба Летной академии Национального авиационного университета (ЛА НАУ), во время совещания по развитию аэропортовой инфраструктуры говорили о возможности возобновления работы аэропорта в Кропивницком.

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По словам председателя ОГА Андрея Назаренко, президент Украины инициировал программу реконструкции и строительства региональных аэропортов, а "учитывая потенциал, который имеет Кировоградская область в авиаперевозках, есть необходимость возобновить работу аэропорта в Кропивницком".

"Область имеет достаточный потенциал в авиационной отрасли и для удовлетворения потребностей экономики и жителей области его необходимо развивать", — подчеркнул Андрей Назаренко.

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Советник министра инфраструктуры Украины Павел Корниенко отметил, что на сегодняшний день аэродром находится на балансе Летной академии, он используется для учебных полетов ЛА НАУ, а также авиакомпанией "УРГА".

"Сегодня аэродром сертифицирован, занесен в Государственный реестр гражданских аэродромов Украины. На аэродроме работает около 300 специалистов, которые его обслуживают, это квалифицированный персонал с действующими свидетельствами. Благодаря государственному финансированию аэродром содержится и функционирует со всеми службами фактически на 60%", — заявил Корниенко.

Начальник Летной академии Национального авиационного университета Александр Чумак рассказал, что аэродром имеет две взлетно-посадочные полосы.

"Первая полоса нуждается в ремонте покрытия, обновлении маркировки и сертификации светосигнального оборудования. Вторая полоса имеет перспективную возможность принятия современных самолетов при условии ее реконструкции и достройки до длины более 2 тысяч метров", — проинформировал Чумак.

Глава ЛА НАУ подчеркнул, что усилия надо направить сначала на восстановление аэропорта регионального, а затем получать статус международного аэропорта.

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При этом, важно подать соответствующий проект реконструкции аэродрома в пределах действующих сертификатов. Проект должна поддержать государственная программа развития региональных аэропортов.

В свою очередь, заместитель городского головы Кропивницкого Михаил Бежан предложил создать совместную рабочую группу, в состав которой войдут специалисты и эксперты как от города, так и от области, а также представители всех заинтересованных сторон.  Участники группы должны более предметно оценить стоимость проекта по возрождению аэропорта, с последующей разработкой технического задания на изготовление проектно-сметной документации.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области инициировано внедрение проекта "Международный аэропорт гражданской авиации Канатово".

 

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