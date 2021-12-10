Компания с немецкими инвестициями откроет Duty-free в международном аэропорту Львова

Победителем онлайн-аукциона по определению оператора зоны беспошлинной торговли в международном аэропорту “Львов” стала BF&GH Travel Retail — совместное предприятие немецкой Gebr. Heinemann и украинской BF Group.

Об этом сообщила Львовская ОГА.

В мультибрендовом магазине площадью 860 м², который компания откроет после реконструкции на 3-м этаже главной зоны вылета, пассажирам будут предлагать широкий выбор зарубежных товаров: духи, косметику, аксессуары, сладости и т.д.

"Видим, что украинский потребитель хочет покупать вещи лучшего качества от мировых брендов, и сейчас у него будет эта возможность. В частности, во Львове. Кроме того, Украина подписала соглашение об "открытом небе", и все больше и больше пассажиров путешествует. Следовательно, мы очень рады быть здесь и очень оптимистичны касательно нашего сотрудничества", — заявил гендиректор BF&GH Travel Retail Саймон Форд.

В ходе аукциона стартовая арендная плата выросла с 355,414 тысяч грн более чем в 10 раз — до 3,772 млн грн. Это третья самая большая цена аренды в Украине и первая на Львовщине.

"Счастлив, что крупные европейские компании заходят на украинский рынок, в частности, в такое непростое время. Но это хороший признак, что мы двигаемся в правильном направлении и создаем прозрачные условия для ведения бизнеса. И как пример это рост цены на аукционе помещения в аэропорту в 10 раз. Спасибо компании за участие и победу", — прокомментировал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Партнерство украинской компании BF Group и немецкой Gebr. Heinemann, продолжающийся уже 11 лет, позволило предлагать товары в зонах беспошлинной торговли в международных аэропортах "Киев" (Жуляны) и "Борисполь". Представители BF&GH Travel Retail заверили, что компания и дальше продолжит уделять особое внимание профилю пассажиров и ассортименту.

За этот период было уплачено около 3 млрд грн арендных платежей и создано более 0,5 тысячи рабочих мест.

"Несмотря на проблемы, которые Covid-19 принес отрасли, мы продолжим инвестировать в наш украинский бизнес. Не только с открытием во Львове, но и реконструкцией магазинов "Борисполя", запланированной на 2022 год", — отметил Олег Житомирский, директор по продажам в Восточной Европе и Центральной Азии Gebr. Heinemann.

Напомним, ранее сообщалось, что компания BF&GH Travel Retail и Gebr. Heinemann в сентябре этого года отметили 11 лет работы в Украине.