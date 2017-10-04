В Минэнерго признали, что газ для населения должен был подорожать на 17,6%

Цена на природный газ для населения и теплокоммунэнерго, производящим тепло для населения, должна была повыситься на 17,9% с 1 октября 2017 года. Такие данные обнародовала пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В презентации заместителя министра энергоуглепрома Игоря Прокопива к круглому столу на тему "Как открыть рынок газа бытовых потребителей" указано: "По состоянию на 1 июля 2017 года цена газа с 1 октября 2017 года должна составлять 5 815,49 грн без НДС, что на 17,6% выше текущей цены".

Данные: презентация И. Прокопива

Согласно постановлению Кабмина № 187, именно эти данные Минэнергоуглепром должен был опубликовать 1 июля 2017 года.

НАК "Нафтогаз Украины" как поставщик со специальными обязательствами при расчете своего финансового плана на 2017 год, предполагал рост цены газа на 931 грн. — до 5 873 грн. (7 047 грн. с НДС). Однако Кабмин утвердил компании финплан без роста цены на газ.

В Минэнергоуглепроме тогда заявили, что причин для повышения цены на природный газ для населения нет. По данным министерства, средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа в июне выросла на 2,5% или на $5,3 за 1 тыс. кубов — до $213,7.

На заседании правительства 4 октября 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что цена на газ остается прежней и нет никаких оснований для повышения тарифов (на тепло — ред.).

Однако, по словам замминистра энергоуглепрома Прокопива, министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) будет обсуждать цену на газ для населения в Украине. "Пока (до завершения переговоров — ред.) мы заморозили цену", — сообщил Прокопив.

Отметим, что первый заместитель главы МВФ Девид Липтон в интервью "Украинской правде" сообщил, что фонд ожидает, что правительство будет придерживаться автоматической формулы цены на природный газ в стране.

"Одним из основных достижений этой программы стало внедрение автоматического повышения тарифов на газ в соответствии с рыночными изменениями", — считает представитель МВФ.

В ответ премьер заявил, что "главное — чтобы формула была справедливой".

"Сейчас наша техническая служба работает над тем, чтобы сделать верификацию формулы формирования цены газа", — сказал Гройсман.