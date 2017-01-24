В Министерстве обороны Украины рассказали, как военные аэродромы трансформировать в гражданские

В начале января Delo.UA проанализировало идею создания гражданских аэропортов на базе военных аэродромов Луцка и Умани (Черкасская обл.). Однако к моменту публикации материала Министерство обороны Украины не успело предоставить свой комментарий. Сегодня мы публикуем позицию военных.

В первую очередь, в ответе Минобороны, пришедшем за подписью начальника пресс-службы Управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины Александра Мотузяника, говорится, что в соответствии с частью второй статьи 63 Воздушного кодекса Украины решения об общем использовании (государственной/военной и гражданской авиацией — Delo.UA) аэродрома принимает орган исполнительной власти, к сфере управления которого принадлежит аэродром, или владелец аэродрома и уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации.

Что касается объектов, исследуемых в статье, то в Минобороны сообщают следующее.

Аэродром государственной авиации Луцк, который принадлежит Министерству обороны Украины, признан аэродромом совместного использования государственной и гражданской авиацией Украины совместным приказом Министерства обороны Украины и Государственной службы Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации от 17 ноября 2006 года №666/761.

"То есть, решение о совместном использовании аэродрома государственной авиации Луцк принято", — акцентируют в Минобороны.

Дальнейшие действия по конверсии или совместному использованию также регламентированы соответствующими документами.

Так, в соответствии с подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 "Положения о порядке использования аэродромов Украины", утвержденного совместным приказом Минобороны и Министерства транспорта Украины от 20 июня 2003 года №191/446, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 10 июля 2003 года под №572/7893, на аэродромах совместного использования могут предоставляться на договорных условиях предприятиям гражданской авиации участки территории аэродрома, на которых по согласованию со старшим авиационным начальником размещаются необходимые технические средства и осуществляется строительство мест стоянки воздушных судов (ВС) и аэродромных сооружений.

Кроме того, "Инструкцией о порядке заключения договоров совместного использования аэродромов совместного базирования (аэродромов совместного использования)", утвержденной приказом командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины (далее — ВС ВСУ) от 30 декабря 2009 года №701, определено:

субъект хозяйствования, который имеет желание осуществлять функционирование авиационной инфраструктуры по гражданской процедуре, должен обратиться с соответствующим предложением к командующему ВС ВСУ;

в случае, если общее использование аэродрома соответствует интересам ВС ВСУ, Командующий ВС ВСУ принимает решение относительно целесообразности совместной деятельности на данном аэродроме и готовится проект договора о сотрудничестве между командованием ВС ВСУ и субъектом хозяйствования относительно совместного использования аэродрома. Упомянутый договор носит характер рамочного и служит основанием для заключения договора о совместном использовании аэродрома между эксплуатантом аэродрома и субъектом хозяйствования, который намерен осуществлять функционирование авиационной инфраструктуры по гражданской процедуре.

"Командующим ВС ВСУ позитивно рассмотрено обращение Главы Волынской облгосадминистрации от 8 ноября 2016 года № 6930/41/2-16 относительно согласования границ земельного участка, который предлагается выделить на аэродроме государственной авиации Луцк для строительства гражданской инфраструктуры аэродрома в рамках реализации мероприятий относительно совместного использования указанного аэродрома. Об этом Глава Волынской ОГА проинформирован письмом от 4 декабря 2016 года №350/1/3174/пс", — информируют в Минобороны.

Однако в настоящее время договор о сотрудничестве между Командованием ВС ВСУ и субъектом хозяйствования, который намерен осуществлять функционирование аэродрома по гражданской процедуре на аэродрома госавиации Луцк, не заключен.

Что касается второго аэродрома в Умани.

В соответствии с общим приказом Минобороны Украины и Государственной авиационной службы Украины (ГАС) от 7 апреля 2015 года №159/190, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 22 апреля 2015 года под №456/25901, аэродром государственной авиации Умань также определен аэродромом совместного использования государственной и гражданской авиацией Украины.

Однако так же, как и в случае с Луцком, договор о сотрудничестве не заключен.

Что касается выгоды, которую Министерство обороны может получить от совместного использования аэродромов государственной авиации, то это возможность дополнительного наполнения бюджета Министерства обороны Украины, а также экономия государственных средств на содержание и ремонт аэродромов государственной авиации.