В самолетах МАУ появится бортовой интернет

С января 2018 года "Международные авиалинии Украины" начнут получать дальнемагистральные самолеты Boeing 777, на борту которых пассажиры смогут пользоваться бортовым интернетом. Об этом сообщил во время интернет-конференции на liga.net глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг, передает avianews.com.

По его словам, самолеты будут также оснащены развлекательной системой с терминалами, установленными в каждом кресле как в бизнес-классе, так и в эконом-классе.

МАУ рассчитывает получить четыре Boeing 777. Они будут эксплуатироваться параллельно с летающими сейчас Boeing 767, которые начнут выводиться из флота с 2019 года.

Сеть дальнемагистральных маршрутов МАУ в 2018 году может быть увеличена за счет открытия полетов в Шанхай и Торонто.

Также МАУ хотела бы построить новый ангар в аэропорту Борисполь. "Нам катастрофически не хватает площадей для обслуживания. Особенно сейчас, когда мы начнем эксплуатацию Boeing 777. И это один из факторов, который нам позволит технически более быстро обслуживать наши самолеты и повысить ту регулярность, которая недостаточно высокая", — заявил Майберг.

На данный момент дальнемагистральный флот МАУ состоит из ранее летавших в "АэроСвите" четырех Boeing 767. Согласно данным государственного реестра гражданских воздушных судов, самолеты выпущены в 1991-1993 годах.