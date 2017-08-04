В сентябре "Укрзализныця" подпишет контракт на обновление тепловозов

General Electric и ПАО "Укрзализныця" (УЗ) будут развивать сотрудничество для обновления парка тепловозов и сервисного обслуживания со значительной локализацией с использованием комплектующих украинского производства и мощностей украинских предприятий, что является главным условием сотрудничества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

Согласно сообщению, конкретные направления взаимодействия стороны задекларировали в письме о намерениях, которое 3 августа в Киеве подписали председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, член правления Марек Роберт Залесный и генеральный менеджер GE Transportation в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Северной Африки Гокхан Байхан.

Подписанию документа предшествовали переговоры Балчуна и менеджмента "Укрзализныци" с руководством GE Transportation в США в начале июля этого года.

Планируется, что первый контракт для обновления локомотивного парка "Укрзализныци" будет заключен в сентябре 2017 года, а сотрудничать с GE по производству и модернизации тепловозов планируется в течение следующих 10 лет.

General Electric для локализации производства локомотивов в Украине определит производственную базу среди украинских предприятий.

"Стратегическое партнерство с мировым лидером позволит "Укрзализныце" уверенно прогнозировать ситуацию с состоянием локомотивов, иметь гарантии качества модернизации и передовые цифровые технологии в построении новых. Нам нужна современная, ресурсосберегающая техника нового поколения, в том числе и комфортная для работы машинистов и эргономичная в обслуживании", — цитирует пресс-служба УЗ руководителя компании.

Отметим, что 2 сентября во время совещания транспортников и грузоотправителей в Американской торговой палате, директор по экономике и финансам ПАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев сообщил, что для решения проблемы недостаточного количества локомотивов в пиковые периоды грузовых перевозок компания планирует арендовать такой подвижной состав на внутреннем и внешнем рынках. Сейчас это обсуждается с железнодорожниками Беларуси и Казахстана.

Председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, который участвовал в совещании, на своей странице в соцсети Facebook уточнил, что речь шла и о лизинге локомотивов. "Со слов Директора по экономике и финансам УЗ Андрея Рязанцева, дефицит ж/д тяги будет решен в 2018 году за счет лизинга и, возможно, аренды локомотивов (на периоды пиковых нагрузок). Первые локомотивы, полученные по лизинговым договорам, будут направлены на проблемный для ГМК участок Камыш Зоря — Волноваха", — написал Беленький.

Как сообщалось, в июле 2016 года GE и "Укрзализныця" заключили соглашение о взаимопонимании, договорившись о стратегическом сотрудничестве в сфере обновления парка тепловозов.

Ранее в Украине тепловозы (в том числе с двигателями GE) выпускало ПАО "Лугансктепловоз" (Луганск, контролируется российским "Трансмашхолдингом", находится на временно неконтролируемой территории Луганской области).

Тепловозы General Electric ТЭ33А с асинхронным тяговым приводом выпускаются локомотивостроительным заводом Локомотив Курастыру Зауыты (Астана, Казахстан). Этот тепловоз разработан на основе платформы Evolution четвертого поколения для колеи стандарта 1520. С сентября 2016 по февраль 2017 года в Украине проходила демонстрация грузового дизельного локомотива TE33А.