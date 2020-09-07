В Швейцарии открыли 15-километровый железнодорожный тоннель в Альпах (ФОТО)

В Швейцарии в горах Альпы официально открыли базисный железнодорожный тоннель Ченери (Ceneri), имеющий протяженность 15,4 км и соединяющий Беллинцону и Лугано.

Первый поезд через тоннель был грузовым и проследовал в южном направлении, сообщает Railway gazette.

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Указано, что ввод тоннеля в эксплуатацию официально завершил программу нового железнодорожного сообщения через Альпы NEAT на сумму 23 млрд швейцарских франков, направленную на перевод движения с автомобильного на железнодорожный транспорт путем создания транзитных маршрутов с низким градиентом север-юг через Швейцарию.

При этом проект включал строительство 35-километрового Лечбергского базисного тоннеля (2007 год) и 57-километроого Готардского базисного тоннеля (2016 год).

Новый 15-километровый тоннель включает в себя две "трубы", расстояние между которыми составляет 40 м. Через каждые 325 м тоннели связаны поперечными переходами.

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Известно, что первоначальные работы на объекте начались еще в 2006 году, а непосредственно проходческие работы стартовали в 2016-м. Задержка была связана с некоторыми спорными моментами, возникшими во время тендерных процедур.

Как отмечается, новый тоннель и двойной маршрут на линии Цуг — Арт-Гольдау сократят время в пути на линии Цюрих — Лугано примерно на 20 минут, уменьшив время в пути от Цюриха до Милана до 3 часов 17 минут.

В свою очередь виадук Каморино в северном конце тоннеля обеспечит прямое сообщение с линией Губиаско — Локарно, сокращая время в пути между Лугано и Локарно с 51 до 30 минут.

Швейцарские железнодорожники также ожидают, что с декабря удастся ускорить на 2 часа время транзита грузов, проходящих в коридоре "север-юг".

Предполагается, что через новый тоннель ежедневно смогут проходить 170 грузовых и 180 пассажирских поездов.

Напомним, в конце мая 2018 года в Украине официально открыли железнодорожный Бескидский тоннель в Карпатах.