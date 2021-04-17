В Twitter был зафиксирован глобальный сбой

17 апреля в социальной сети Twitter произошел сбой, в результате которого был ограничен доступ к платформе.

По данным сервиса DownDetector, который отслеживает сбои на сайтах, о проблемах с Twitter сообщили порядка 40 тысяч пользователей.

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Больше всего сообщений поступило ранним утром. Неполадки были зафиксированы в США и Европе.

В свою очередь, о сбое сообщили и в самой компании Twitter.

"Твиты для некоторых из пользователей могут не загружаться. Мы работаем над устранением проблемы, и вы скоро вернетесь к графику", — говорится в сообщении.

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Около половины всех пользователей сообщили о проблемах в работе сайта, 35% — о неполадках в работе приложения Twitter на iOS. Еще 17% имели трудности со входом на свою страницу.

В 13:50 некоторые пользователи продолжали сообщать о сбоях в соцсети.

Как сообщалось ранее, в конце сентября 2019 года в работе сети микроблогов Twitter произошел масштабный сбой. Проблемы в работе социальной сети наблюдались в ряде стран по всему миру