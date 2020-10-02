В Украине биометрические технологии будут искать людей с иммунитетом от COVID-19

Современные биометрические системы идентификации и аутентификации личности позволяют не только сдерживать пандемию коронавируса, но и искать вакцину от него.

Специалисты украинского системного интератора (компании "Klaster") поделились с нами сенсационной новостью. Оказывается, они готовятся к внедрению в Украине инновационной биометрической системы, которая позволяет распознавать людей с иммунитетом против COVID-19.

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Далее — рассказывает уполномоченый представитель "Кластера" — Сергей Никонов.

Еще в апреле нынешнего года в специализированных СМИ, посвященных техническим решениям в области безопасности и охраны на базе биометрии, "проскакивала" информация, что британские некоммерческие организации iRespond и Simprints разрабатывают биометрические технологии для идентификации людей, которые испытали на себе действие коронавируса.

Возможно "переболели" в "легкой" форме, но не были подвержены тяжелым последствиям заражения. То есть, имеют резистентность, стойкость к нему и соответствующий набор антител. Напомню также, что появившиеся в начале года в США тесты позволяют быстро, в течение 15 минут, распознать носителя антител, которые вырабатываются у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.

Родилась идея создать и использовать базу таких людей для их последующей оперативной идентификации в толпе или на местах. Имеются в виду места работы или постоянного посещения — супермаркеты, другие коммерческие или социальные учреждения. Для идентификации можно использовать существующие биометрические технологии, которые на данный момент уже присутствуют в системах контроля и управления доступом, а также системах видеонаблюдения. Взять те же IP камеры с тепловизорами и функцией идентификации лиц, и таких наработок сегодня предостаточно.

С одной стороны — у стойких к коронавирусу лиц появится больше возможностей, поскольку риск их повторного заболевания минимален. Соответственно, к ним будут более низкие противопандемические и карантинные требования.

С другой — та же база данных людей, пусть даже с временным иммунитетом, позволит лучше изучить COVID-19, его распространение и реакцию на него людей с разной физиологией, в разных локациях. А значит, поможет точнее определить группу минимального риска и на основании ее изучения быстрее найти эффективные средства и методики против пандемии.

У нас есть возможность обратиться к организациям в сфере здравоохранения, которые обладают необходимыми данными о людях, прошедших тестирование на коронавирус. После останется интегрировать базу данных о резистентных пациентах с эффективной биометрической системой распознавания и поиска, снабженной аналитическими функциями нужного уровня для обработки информации.

На сегодня мы располагаем надежными биометрическими технологиями идентификации человека по различным признакам — рисункам вен на ладони, по геометрии руки и лица, по термограмме лица, по сетчатке глаза и радужной оболочке, по голосу и так далее. Радует то, что все перечисленные методики — бесконтактные. То есть, отсутствует риск передачи инфекции через рабочие поверхности идентификаторов и считывателей.

Мы ищем оптимальное решение, которое будет наиболее экономически выгодным для потенциальных заказчиков и покупателей. Одним из основных требований является бесперебойная беспроводная связь системы распознавания с дата-центрами, где хранятся данные о переболевших коронавирусом. Не менее важной является безопасность такого соединения и защита конфиденциальности пациентов и потенциальных участников программы поиска вакцины.

Планируем, что будущая комплексная "интеллектуальная" система распознавания людей с иммунитетом против коронавируса сможет интегрироваться в более глобальные системы "умных городов", к внедрению которых в Украине нас готовят уже давно.

У нас уже были переговоры с рядом мировых брендов в сфере IT и безопасности, которые разрабатывают и внедряют биометрические решения нужного нам класса. Рассчитываем, что первые результаты получим в первом полугодии 2021 года.