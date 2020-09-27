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АПК 40 минут назад

В Украине для поддержки молочной отрасли создадут Фонд плодородия земли

Для бизнеса, который занимается растениеводством, создаются нормы поголовья, которое будет обеспечивать почвы природными удобрениями.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Для поддержки молочной отрасли правительства предлагают создать Фонд плодородия земли. Об этом рассказал председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, передает agronews.ua.

Он рассказал о нынешнем опыт стран ЕС и тот, что был в Украине, когда действовал Фонд восстановления плодородия земли.

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То есть, для бизнеса, который занимается растениеводством, создаются нормы поголовья, которое будет обеспечивать почвы природными удобрениями.

Такой опыт у западных соседей и когда был на территории Украины.

"В советское время были правила, сохраняющих плодородие почв, а сейчас их нет. Сегодня агрохолдинги все перепрофилировались на растениеводство. Почему в их структуре производства нет животноводства? Потому что они считают, сколько зарабатывают с гектара: по растениеводству — от $ 300-800 (в зависимости от интенсивности обработки), то есть фактически растениеводство более прибыльное", — отмечает Чагаровский.

По его словам, следует законодательно ввести норму поголовья крупного рогатого скота (КРС) на гектар обрабатываемой сельскохозяйственной земли.

В советское время это было 24 головы КРС на 100 га. Сейчас такие примеры есть на Западе: в Польше — 26, в Германии — более 40 В Украине есть всего 400 тысяч коров все крупные хозяйства.

"А должно быть для агрохолдинга 24 головы. Не хочешь заниматься животноводством и держать 24 головы, нет проблем. Создается Фонд восстановления плодородия земли, платишь в этот фонд, и он направляет деньги на те предприятия, которые занимаются развитием молочного скотоводства", — пояснил Чагаровский.

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