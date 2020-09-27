В Украине для поддержки молочной отрасли создадут Фонд плодородия земли

Для поддержки молочной отрасли правительства предлагают создать Фонд плодородия земли. Об этом рассказал председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, передает agronews.ua.

Он рассказал о нынешнем опыт стран ЕС и тот, что был в Украине, когда действовал Фонд восстановления плодородия земли.

То есть, для бизнеса, который занимается растениеводством, создаются нормы поголовья, которое будет обеспечивать почвы природными удобрениями.

Такой опыт у западных соседей и когда был на территории Украины.

"В советское время были правила, сохраняющих плодородие почв, а сейчас их нет. Сегодня агрохолдинги все перепрофилировались на растениеводство. Почему в их структуре производства нет животноводства? Потому что они считают, сколько зарабатывают с гектара: по растениеводству — от $ 300-800 (в зависимости от интенсивности обработки), то есть фактически растениеводство более прибыльное", — отмечает Чагаровский.

По его словам, следует законодательно ввести норму поголовья крупного рогатого скота (КРС) на гектар обрабатываемой сельскохозяйственной земли.

В советское время это было 24 головы КРС на 100 га. Сейчас такие примеры есть на Западе: в Польше — 26, в Германии — более 40 В Украине есть всего 400 тысяч коров все крупные хозяйства.

"А должно быть для агрохолдинга 24 головы. Не хочешь заниматься животноводством и держать 24 головы, нет проблем. Создается Фонд восстановления плодородия земли, платишь в этот фонд, и он направляет деньги на те предприятия, которые занимаются развитием молочного скотоводства", — пояснил Чагаровский.