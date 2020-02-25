Устойчивое развитие 1 час назад

В Украине хотят изменить правила дорожного движения для электросамокатов и гироскутеров

Владельцам персонального электротранспорта предлагают разрешить ездить по специальным велосипедным дорожкам, а в отдельных случаях — по краю проезжей части дороги или обочине

В Украине хотят изменить правила дорожного движения для электросамокатов и гироскутеров В Украине хотят изменить правила дорожного движения для электросамокатов и гироскутеров
Фото: Хабр

В Украине предлагают узаконить как участников дорожного движения, владельцев персонального легкого электротранспорта — электрических скутеров, самокатов, cигвеев, гиробордов, гироскутеров. Об этом идет речь  в законопроекте народных депутатов от фракции "Голос".

"Пользователи легкого электротранспорта довольно часто пренебрегают элементарными правилами безопасности и подвергают опасности других участников дорожного движения, создавая аварийные ситуации. Наша задача — найти лучший баланс между людьми, которые используют новейшую электротехнику и другими участниками дорожного движения. Особенно это нужно водителям, которые искренне не знают, как реагировать на людей на электроколесах, гироскутерах и электросамокатах", — отмечает народный депутат от партии "Голос" Юлия Клименко.

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Владельцам персонального электротранспорта, как и велосипедистам, предлагают разрешить ездить по специальным велосипедным дорожкам. Если их нет, передвигаться можно по краю проезжей части дороги или обочине.

Авторы законопроекта подчеркивают, что легкий электротранспорт должен быть исправен, оборудован светоотражателями и, если это предусмотрено разработчиками, звуковым сигналом.

"Люди, которые управляют персональным электротранспортом в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, должны иметь включенную фару или фонарь. Они не могут передвигаться на транспорте в состоянии алкогольного опьянения и во время езды пользоваться мобильным телефоном, держа его в руке", — идет речь в законопроекте.

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