Потребрынки 40 минут назад

В Украине могут запретить продажу на рынках собранных в лесу грибов

Запрет могут ввести в рамках гармонизации законодательства в сфере оборота, безопасности, прослеживаемости и качества пищевых продуктов с действующими в ЕС нормами

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Верховная Рада Украины может запретить реализацию на агропродовольственных рынках грибов, кроме выращенных промышленным способом на предприятиях.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", запрет могут ввести в рамках гармонизации законодательства в сфере оборота, безопасности, прослеживаемости и качества пищевых продуктов с действующими в ЕС нормами.

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Соответствующие нормы содержатся в законопроекте №6248 о пищевых продуктах и других объектах санитарных мероприятий, зарегистрированном в Верховной Раде 1 ноября.

По информации агентства, инициаторами документа выступили премьер-министр Денис Шмыгаль, глава комитета ВР по аграрной и земельной политике Николай Сольский, нардепы Михаил Радуцкий, Дмитрий Наталуха, Анастасия Радина, Олег Бондаренко, Юрий Аристов (все — "Слуга народа") и Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Евросолидарность").

Кроме этого, из законопроекта изъята норма, согласно которой продажа на агропродовольственных рынках мяса животных и птиц, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов, а также продуктов растительного происхождения возможна после ее исследования государственным инспектором или в аккредитованной лаборатории, расположенной на территории этого же рынка.

Нынешний документ предусматривает продажу товаров только после их исследования в аккредитованной лаборатории, находящейся на рынке.

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