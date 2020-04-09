В Украине появилась первая аудио книга об эмоциональном интеллекте в бизнесе

Книга "Технологія EQ-Boost. Як використовувати емоційний інтелект в бізнесі та житті", которую написала Валерия Козлова, преподаватель Львовской бизнес-школы, теперь доступна на сайте первой украинской аудиобиблиотеки АБУК. Голосом книги стал Дмитрий Хоркин, генеральный продюсер UA: Українське радіо.

"Моя книга в аудио формате вышла как раз в тот момент, когда многие из нас, особенно владельцы и СЕО компаний, ищут ответы на сложные вопросы: Как бизнесу выстоять в кризис? Как разговаривать с командой? Стоит ли сейчас отказываться от планов и целей? Технология EQ-Boost в этот стрессовый период помогает быть лидером для вашей команды, которой необходима ваша поддержка, а обычные инструменты не срабатывают. Технология рассчитана на то, чтобы начать действовать, как только вы ее прослушаете", — прокомментировала автор Валерия Козлова.

Печатная версия книги "Технологія EQ-Boost" появилась в мае 2019 года в издательстве "Видавництво Старого Лева". Чтобы прослушать книгу на своем дивайсе, необходимо установить приложение АБУК. Формат аудио книги поддерживается всеми типами мобильных устройств.

СПРАВКА

Валерия Козлова — украинский эксперт по достижению прорывного результата в бизнесе, EQ-Boost коуч (eq — эмоциональный интеллект, boost с англ. — повышать, способствовать росту), первооткрыватель темы практического использования эмоционального интеллекта в украинском бизнесе, Преподаватель МВА в LvBs, основатель и руководитель консалтинговой компании Corporate EQ, ментор владельцев IT-компаний и стартапов, украинских бизнесменов — СЕО и владельцев компаний национального уровня.

EQ-Boost — авторская технология Валерии Козловой. Основана на подключении рационального типа мышления к эмоциональному. EQ-Boost рассматривает концепцию EQ как максимально быстрый путь к избавлению от стоперов у владельцев, команд и компаний.