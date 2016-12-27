В Черниговской области построят новый мясокомбинат

В городе Нежин (Черниговская обл.) начнется строительство нового мясокомбината.

Под строительство нового мясокомбината городские власти уже выделили землю. "Такое решение было принято на очередной 19 сессии, во время которой был утвержден "Проект детальной планировки территории на земельном участке для строительства мясокомбината без убойного цеха", — говорится в сообщении.

Отметим, что это не первый заявленный проект по строительству мясокомбинатов в 2016 году. Как писало "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины" компания "Даноша" намерена построить мясоперерабатывающий завод в Ивано-Франковской области. 2 июля 2016 года совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC) уже одобрил выделение материнской компании "Даноши" 10-16 млн евро.

Крупный производитель курятины "Пан Курчак" не только начал заниматься выращиванием свиней, но и построил завод по производству мясных и колбасных изделий. Инвестиции в проект составили 62 млн грн. Корпорация "Агропродсервис" начала производство мясных консервов на Тернопольском мясокомбинате.

В то же время, по словам исполнительного директора компании "Алан" Дмитрия Махоты в этом году две крупные компании прекратили производить колбасную продукцию — Киевский мясокомбинат "Твин" и Светловодский мясокомбинат "ВК и К".

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"В прошлом году по понятным причинам прекратил поставлять продукцию Горловский мясокомбинат, очень крупное предприятие. Также закрылось несколько предприятий в Ивано-Франковской области и т.д." — рассказал Дмитрий Махота.

Инвестиции вопреки

За первое полугодие 2016 года производство колбасных изделий сократилось на 2,6% до 130 тыс. тонн. Такие данные предоставляет Государственная служба статистики Украины.

"С 2013 года отмечается уменьшение емкости рынка. Основные факторы влияния — экономический кризис, который привел к снижению покупательной способности населения, и переориентация потребления в пользу более дешевой продукции", ― говорит Александр Соколов.

То, что рынок проседает, можно заметить и по финансовым результатам крупных производителей колбас. К примеру, Глобинский мясокомбинат второй год работает в убыток. Так, по итогам 9 месяцев 2016 года производитель сработал в убыток 23,3 млн грн. При этом убытки компании сократились а 5 раз. Чистый доход увеличился на 38,6% или на 421,6 млн грн до 1,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производитель "Кременчугмясо" показал в прошлом году убытки (-18,9 млн грн) и выбыл из десятки крупнейших производителей мясной и колбасной продукции.

Производсто мяса и мясных продуктов Для просмотра инфографики в полном размере кликните по картинке

Как бы там ни было, бизнес верит в перспективность переработки мяса в Украине и готов инвестировать в ее развитие.