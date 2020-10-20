В ЗАЗ планируют экспортировать свои автобусы в Евросоюз

"Запорожский Автомобилестроительный Завод" планирует усилить свое присутствие на экспортных рынках, в том числе в Европейском Союзе.

Предприятие сертифицирует по стандарту Евро-6 новую модификацию 10-метрового низкопольного автобуса ЗАЗ А10. Автобус полностью соответствует европейским экологическим стандартам, производство будет запущено в ближайшее время.

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Также, в планах ЗАЗ расширить линейку автобусов малого класса для внутреннего рынка.

"В течение ближайшего месяца мы начинаем производство автобуса ЗАЗ А09, который предназначен для обслуживания пригородных маршрутов. Автобус будет соответствовать экологическому стандарту Евро-5 и комплектоваться двигателем и трансмиссией всемирно известного производителя Mercedes-Benz. Кроме этого, мы ведем работу над расширением ассортимента автобусов малого класса, и подали на сертификацию городской модели ЗАЗ А08", — отметил Николай Евдокименко, Председатель Правления ЗАЗ.

В этом году на заводе было налажено производство автобусов малого класса ЗАЗ А08 "пригород" для эксплуатации на пригородных маршрутах и ЗАЗ А08 "школьный" для перевозки детей.

В компании отмечают, что оба автобуса пользуются большим спросом в регионах. До конца года семейство А08 пополнит модификация "город": испытания нового автобуса уже завершены, и в данный момент он проходит сертификацию на соответствие требованиям Евро-5.

СПРАВКА

Запорожский Автомобилестроительный Завод — крупнейший производитель автомобилей в Украине. Предприятие располагает всем необходимым современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом, для осуществления полномасштабного выпуска автомобилей. За два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 000 000 единиц автомобильной техники. Предприятие имеет опыт производства легкой коммерческой техники и грузовых автомобилей. Завод также производит автобусы малого и среднего класса. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance — Alliance Production Way.