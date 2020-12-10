"Вас ожидает кара за клевету": в Центре Биржевых Технологий ответили атакующим их бизнес

3 декабря 2020 года в информационном агентстве "Українські новини" представитель Центра Биржевых Технологий Дмитрий Ротар сделал официальное заявление с опровержением клеветы против бизнеса и предостерег вымогателей и кибер-мошенников от продолжения информационных атак на ЦБТ. Выступление Дмитрия Ротара состоялось на пресс-конференции, посвященной вопросам правовой действительности на финансовых рынках.

"Ложные обвинения состоят в том, что Центр Биржевых Технологий будто бы "принимает от клиентов деньги для осуществления сделок на международном финансовом рынке", "кидает клиентов", "не выводит средства". В этом суть клеветы, которая льётся на компанию уже больше шести месяцев", — констатировал Ротар, указав, что действия преступников направлены на вымогательство.

Он подчеркнул, что подобные обвинения являются абсурдными, поскольку "Центр Биржевых Технологий создан и на сегодняшний момент является информационно-консультационным центром. Центр Биржевых Технологий не является финансовой компанией, не является инвестиционной фирмой, не является брокером, не является дилинговым центром, не является форекс-компанией. Мы предоставляем только услуги обучения, а также консультации и аналитику. Как вы понимаете, в этом контексте совершенно нелепо и дико звучат обвинения в том, что компания не выводит деньги".

Представитель ЦБТ отметил, что для информационного давления на бизнес недоброжелатели активно используют недостоверную информацию, размещенную в пресс-релизе на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и финансовому рынку (НКЦБФР). "Не было и нет официального решения регулятора или извещения о наложении каких-либо санкций на ЦБТ со стороны НКЦБФР", — подчеркнул Ротар.

Также он указал, что для дискредитации компании и умышленного нанесения ущерба деловой репутации вымогатели создают интернет-ресурсы, на которых распространяется клевета. В качестве примера он привел дезинформирующий сайт newsaround.top.

В заключение, Ротар обратился к исполнителям и инициаторам информационной атаки на компанию. Он сообщил, что специалисты ЦБТ по безопасности собрали всю информацию о личностях вымогателей и их сообщников, юристы компании подготовили и передали правоохранительным органам документы для проведения расследования и возбуждения дел, поданы заявления в прокуратуру о судебных исках.

В пресс-конференции также участвовали кандидат политических наук, директор ассоциации "Украинский центр развития внебиржевых финансовых инструментов и технологий" Олександр Сахаренко и адвокат, официальный представитель международного бренда TeleTrade Евгений Солодко.

Участники пресс-конференции высказали консолидированное мнение, что информационные атаки сегодня стали частью реальности, в которой вынужден функционировать бизнес.