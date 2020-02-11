"Велта" патентует новый метод получения металлического титана в США

VELTA HOLDING US подала заявку в Бюро патентов и торговых марок США на патентование нового метода получения металлического титана.

Об этом сообщает издание "Бизнес".

Это первый из ряда изобретений научно-исследовательского центра Velta RD Titan, которые в этом году готовятся к рассмотрению в патентных бюро США и Украины.

"Начиная добывающий бизнес, мы ставили целью построить вертикально интегрированную высокотехнологичную группу. Мы идем к переработке сырья, но выбираем путь новых технологий. Если говорить о видении, то VELTA стремится создать новый рынок доступного титана", — прокомментировал Андрей Бродский, президент VELTA HOLDING US.

С 2017 года научно-исследовательский центр Velta RD Titan работает над изучением новых подходов получения титановых материалов. Особенную ориентацию в данных исследованиях ученые сделали на металлическом титане. Ключевое отличие патентуемого метода от давно существующих — в максимально сниженной энергоемкости и в количестве операций в процессе получения титана.

Напомним, что в процессе построения холдинговой структуры, в состав VELTA HOLDING US Inc. войдет ООО ПКФ "Велта". Эта компания владеет Бирзуловским горно-обогатительным комплексом, который функционирует 9 лет. "Велта" занимает 2% мирового рынка титанового сырья и планирует расширить собственные активы за счет строительства Лекаревского ГОКа. Также в структуру войдет научно-исследовательской центр Velta RD Titan.