Вемир Давитян рассказал, почему в Украине процветает рейдерство и кто в этом виноват

В нашей стране рейдерство стало абсолютной обыденностью, приобрело несколько извращённую форму воплощения и ярко криминальный окрас. Но те, кому дорог их бизнес, имеют шансы его уберечь, заявляет юрист Вемир Давитян.

Он отмечает, что событие рейдерской атаки на корпорацию сейчас является едва ли не самым тривиальным событием в мире корпоративных войн — такой же обыденной работой, как и та, которой зарабатывают жертвы "отжима".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Удар через миноритариев", подлог реестров, "наезд" через правоохранительные или контролирующие органы, подделка решений суда или административных органов, искусственное демпингование стоимости ликвидных активов и доведение до неплатежеспособности, коллекторское рейдерство, зеленое экорейдерство, блекмейл и гринмейл и т.д. — все эти схемы давно известны корпоративному миру, являются классикой нелегального или полулегального недружественного поглощения и повседневной рутинной работой для всех сторон — как тех, кто атакует, так и тех, кто защищается", — говорит он.

По мнению Вемира Давитяна, процедура недружественного слияния или поглощения (M&A) в Украине, как стране с транзитной политической системой, приобрела "форму исключительно уголовного окраса", а рейдерские атаки стали обыденным явлением ведения бизнеса и конкурентного выживания на рынке.

"Рейдерство стало предметом для изучения студентами экономико-правовых специальностей, предметом диссертаций и монографий, а следовательно, утратило прежний эффект неожиданного ноу-хау на рынке", — объясняет собеседник.

Основываясь на своей многолетней практике, Вемир Давитян объясняет, почему такое явление, как рейдерство, вообще возможно в нашем обществе и кто в этом виноват.

"Исходя из собственного многолетнего опыта и понимания процессов недружественного поглощения вынужден констатировать, что в подавляющем большинстве случаев залогом успешной рейдерской атаки является девиантное поведение самих жертв: беззаботность в построении системы корпоративного управления, имеющиеся баги в схемах правовой охраны корпорации, не учёт мнения профессиональных консультантов-специалистов по антирейдерской защите", — уверяет он.

При этом, резюмируя, юрист сделал акцент на том, что и рейдеры, и их жертвы живут и работают в одном правовом поле, а жалуются на его несовершенство лишь те, кто проиграл в этом сражении.

"Лишь небольшой процент случаев рейдерских захватов непосредственно связан с дефектами национальной правовой системы — как ее нормативного наполнения, так и институционального обеспечения. Жалуется на несправедливость закона только та сторона, которая проиграла, ведь все игроки рынка действуют в условиях одной правовой реальности, какая бы она ни была. И значительный процент успешных корпораций, которым удается преодолеть рейдерские атаки, является лишь подтверждением возможности действовать в такой данности, развивать бизнес, а также уметь гибко реагировать на вызовы времени", — подытожил Давитян.