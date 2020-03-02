Вера Витинская, СЕО и финдиректор Eldorado: как наладить бесперебойную работу в компании

Вера Витинская, выпускница КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Менеджмент организаций", на руководящих должностях в торговых сетях работает с 2006 года, а ее главным проектом стало успешное развитие сети Eldorado.

Что входит в обязанности финансового директора?

Сегодня от финдиректора требуется не только составление отчетности и контроль бюджетов, но и стратегическое мышление, участие в реализации стратегии компании, оптимизации и улучшении эффективности бизнес-процессов. Необходимо понимать бизнес, быть инициативным в изменениях, гибким и проактивным.

Что вы можете назвать крупнейшим своим достижением в компании? Опишите кейс, как удачное финансовое решение помогло компании стать более эффективной.

Я работаю директором финансового департамента с декабря 2007 года, а с марта 2019-го — СЕО Eldorado. За это время было много проектов, каждый из которых на определенном этапе жизненного цикла компании был лучшим и уникальным. Я не могу сказать, что это были мои личные достижения, ведь над сложными проектами работает команда. Один финансовый директор не может достичь больших результатов. Но я точно могу сказать, что именно команда — мое самое большое достижение.

Ни для кого не секрет, что условия ведения финансовой деятельности и подготовки финансовой отчетности постоянно изменяются из-за различных тенденций и изменений законодательства, влияющих на ведение бизнеса. Для решения острых вопросов и актуальных задач в области аудита и ведения финансовой деятельности мы сотрудничаем с международными аудиторами с мировым именем.

Как компания, которая хочет всегда быть успешной, мы хотим иметь полное понимание того, что движет покупателями при выборе товара

Также мы вносим свою лепту в постоянное исследование рынка потребителей. Как компания, которая хочет всегда быть успешной, мы хотим иметь полное понимание того, что движет покупателями при выборе товара и какое впечатление они получают в каждой точке контакта.

Как строится работа финансовой дирекции, какие методики используете? Опишите критерии идеального сотрудника финансовой дирекции.

Финансовый департамент — это сложный механизм, работа которого направлена на своевременное и полное обеспечение компании финансовыми ресурсами. Это не только бухгалтерский учет, как думают многие. Если говорить об основных направлениях, то это бухгалтерия, учет, аналитика и отчетность, финансы, контроллинг, планово-экономический отдел.

И этот механизм работает без перебоев только тогда, когда каждый профессионал на своем месте. Именно поэтому я уделяю большое внимание развитию команды. Сотрудники финансового департамента регулярно проходят обучение как в дистанционной, так и в очной форме. Также в компанию приглашаются ведущие эксперты для проведения тематических лекций. Технологические изменения требуют от команды меняться вместе с ними, улучшая знания в области IT-технологий и бизнес-анализа.

А если говорить об идеальном сотруднике финансового департамента, то я вряд ли смогу его описать. Люди — это не о шаблонах, а об индивидуальности. Сотрудники финдепартамента регулярно участвуют в проектах компании, помогая другим функциональным подразделениям, поэтому им необходимо иметь понимание всех бизнес-процессов. Здесь, конечно, очень важно быть инициативным, гибким и руководствоваться ценностями компании — С.Э.К.С.И. (системность, эффективность, клиентоориентированность, сотрудничество, инновационность).

Существует ли в вашем бизнесе сезонность — периоды, когда техника продается меньше или больше? Если да, то как компания решает эти вопросы и какая роль в этом финансовой дирекции?

Сезонность в нашем бизнесе была и будет всегда. На текущий момент мы выделяем пять сезонов, три года назад их было четыре. Поскольку мы знаем свои периоды, то научились управлять активами и ресурсами таким образом, чтобы быть готовыми к высоким/низким продажам и оперативным изменениям. Это достигается с помощью качественного анализа и планирования.

Какие планы компании на будущее? Какие мировые рыночные тренды будут влиять на развитие отрасли и как вы готовитесь ответить на новые вызовы?

За годы развития компания уже стала местом выгодных покупок электроники благодаря широкому ассортименту товаров, их высокому качеству и профессионализму сотрудников. Однако в компании понимают, что в VUCA-мире постоянное внедрение изменений не просто залог успеха, но и залог выживания бизнеса в жестких условиях конкуренции. Мы меняем форматы наших магазинов и подходы в обслуживании клиентов. В ближайших планах компании — активное развитие IT-технологий с целью улучшения сервиса. Сейчас в процессе разработки проект ERP (система планирования ресурсов предприятия).

Также особое внимание компания обращает на каналы коммуникации и персонализации. На основании полученной информации о вкусах и покупках клиента искусственным интеллектом будут выстраиваться гипотезы и модели, которые создадут наиболее выгодные предложения по товарам и ценам с указанием расположения магазинов.

Наш бизнес находится в постоянной трансформации, так как наш клиент становится все более требовательным. С 2016 года мы обновили 70% торговых точек и скоро запустим совершенно новый формат магазинов. В нем будет использован искусственный интеллект и информационные технологии, которые помогут клиенту тратить меньше времени на покупку.