Верховный Суд отказался вернуть государству "Днеправиа"

Верховный Суд Украины отказался возвращать авиационную компанию "Днеправиа" в собственность государства.

Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает Finbalance.

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В частности, Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда госимущества и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций по делу №904/299/16, которыми Фонду было отказано в удовлетворении иска к ООО "Галтера" (связывали с "приватовцами") о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" от 28 августа 2009 года.

Указано, что свой иск ФГИУ мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтер" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства до 2 сентября 2014 года.

Также, по оценкам ФГИУ, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта "Днепропетровск" (в том числе для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

В то же время суды констатировали, что Кабмин только 4 ноября 2015 года определил госорган, которому должно быть передано соответствующее имущество. При этом с апреля 2014 года (то есть от начала АТО на Донбассе) аэропорт использовали военные, из-за чего не было возможности осуществлять реконструкцию объекта.

Также суды критически оценили аргумент ФГИУ, что соответствующие работы могли быть проведены до апреля 2014 года, ведь в договоре о приватизации "Днеправиа" не была определена дата начала реконструкции, а потому ООО "Галтера" имело право по собственному усмотрению ее определить в любой промежуток времени до 31 декабря 2014 года.

Напомним, 10 октября 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ПриватБанка и оставил без изменений решения судов низших инстанций, которыми национализированному банку было отказано в признании его кредиторских требований на 1,5 млрд грн к "Днеправиа" (в рамках дела №904/8902/17 о банкротстве этой авиакомпании).

Согласно судебным материалам, требования Приватбанка включали вознаграждение и пеню по ряду кредитных договоров 2011-2014 годов. Верховный Суд отклонил их, основываясь на своих же решениях о признании частично недействительными соответствующих соглашений, которые были приняты в том числе с учетом выполнения поручителем основного долгового обязательства заемщика, а также ввиду того, что "уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости".

Как известно, инициатор дела о признании банкротом "Днеправиа" — "Укртатнафта" (предприятие, как и "Днеправиа", подконтрольное группе "Приват").

Как сообщалось, 17 декабря 2018 года Хозсуд Днепропетровской области утвердил реестр требований кредиторов "Днеправиа", включив в него в том числе требования Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA — 920,8 млн грн (4 очередь) и 489,5 млн грн (6 очередь), ООО "Альянс Партнер Групп" — 823,8 млн грн (4 очередь), ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск" — 598,8 млн грн (4 очередь), ООО "Галтера" — 545,9 млн грн (4 очередь), Troyon Assets Limited — 340,6 млн грн (4 очередь), Feyen Consulting Limited — 216,9 млн грн (4 очередь), Brassbox Limited — 179,6 млн грн (4 очередь), "Укртатнафты" — на 132,8 млн грн (4 очередь).

Согласно судебным материалам от 2011 года, компания "Днеправиа" арендовала самолеты в Brassbox Limited, Goiania Comercio E Servicos Internatiocionais, Troyon Assets Limited, Feyen Counsulting Limited.

Осенью 2017 года СМИ сообщали, что у "Днеправиа" уже не было воздушных судов, а, по крайней мере, часть из них перешла к авиакомпании "Роза ветров".

23 января 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозсуда города Киева (дело №904/299/16), согласно которому Фонду госимущества (ФГИ) было отказано в удовлетворении иска к ООО "Галтера", которую связывают с группой "Приват") о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа".