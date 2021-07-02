Виртуальная АТС: обзор топ-5 сервисов для Украины

Виртуальная АТС — это инструмент, который позволяет звонить и принимать звонки с помощью интернета. В Украине услуги облачной телефонии предоставляют немало сервисов. В этой статье мы собрали их список, чтобы облегчить вам выбор.

Мы не утверждаем, что какие-то из сервисов лучшие. Это не сравнение, и выбор за вами.

Ringostat

Ringostat — платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики. Виртуальная АТС Ringostat соединяет в единую сеть мобильную связь с офисной и подключается за 1 день, а техподдержка реагирует в течение 4 минут.

По всем вызовам записывается аудиозапись разговора. Схемы переадресации автоматически распределяют вызовы между отделами, сотрудниками. Для контроля пропущенных звонков есть отчеты и уведомления в sms и на email. Можно посмотреть выборки по эффективности менеджеров, звонкам из рекламы (функция подмены номеров) и т. д.

Пример журнала звонков Ringostat

У Ringostat есть черный список и возможность запрещать звонки на исходящие направления. Например, на иностранные номера. Можно настроить общий номер для разных департаментов компании, который будет показываться при звонке от менеджера. В платформе есть голосовая почта и автоответчик. Вызовы можно ставить на ожидание, а связь по внутренним номерам между сотрудниками бесплатна.

Телефония Ringostat включает дополнительные продукты. Например, callback с 15 типами дизайна. На своем сайте Ringostat упоминает расширение для браузера, которое не только позволяет принимать звонки, но и предугадывает нужды клиента. Показывает, за чем он пришел на сайт и какие товары его интересовали больше всего. Если нажать на любой номер на сайте или в CRM, это расширение сразу начнет набор.

Стоимость Ringostat зависит от решений, которые подключены у клиента, и много ли услуг он использует. IP-телефония интегрируется с 10 популярными CRM-системами: Битрикс24, amoCRM, retailCRM и т. д. Что позволяет после звонка создавать в CRM сделки и автоматически фиксировать контакты.

Phonet

IT- и телеком-компания, которая предоставляет услуги корпоративной связи. Виртуальная АТС Phonet фиксирует все входящие и исходящие звонки. Содержит журнал звонков, отчеты по эффективности работы менеджеров, статистику по количеству звонков и рекламным номерам.

Возможна настройка различных сценариев приема звонков и перенаправление вызовов на мобильные номера. Предоставляет многоканальные номера, что позволяет клиентам одновременно дозваниваться на один и тот же номер. У Phonet есть форма для заказа обратного звонка, которую можно установить на сайт.

Добавочные номера позволяют менеджерам связываться между собой бесплатно. Виртуальная АТС позволяет "припарковать" клиента, т. е. поставить звонок на ожидание, пока его не обработает освободившийся сотрудник. Позволяет соединить облачную телефонию с amoCRM, BPM'Online, Мегаплан и т. д. Также у Phonet есть собственная мини-CRM Teler.

Интеграция Phonet и CRM

"Киевстар"

Телеком-оператор "Киевстар" также предоставляет услуги IP-телефонии. Виртуальная мобильная АТС соединяет мобильную и офисную связь, создавая единую сеть для бизнеса.

Виртуальная АТС автоматически делает аудиозаписи звонков, поступающих на мобильные и номера фиксированной связи. Позволяет посмотреть статистику по всем номерам компании. В "Киевстар" можно блокировать звонки на определенные направления.

С виртуальной АТС "Киевстар" можно работать через веб-портал:







Позволяет вручную или автоматически распределять звонки, в том числе и с помощью голосовой почты. IP-телефония этого оператора позволяет настроить общий номер для филиалов в разных городах. Также "Киевстар" может передавать звонки в CRM Битрикс24, Terrasoft, Star Box и другие.

Binotel

Виртуальная АТС Binotel также предоставляет журнал со статистикой всех звонков. В личном кабинете можно посмотреть, сколько всего было вызовов, сколько они продлились, много ли звонков упустили сотрудники. Там же можно прослушать аудиозаписи разговоров, оставить к ним комментарии.

Отчеты виртуальной АТС делятся на поступившие звонки, совершенные, потерянные, вызовы по отдельным менеджерам, по номеру, происходящие прямо сейчас. Упущенные звонки не пропадают из отчета, пока менеджер не перезвонит клиенту. Звонки можно переводить на группу сотрудников.

У Binotel есть виджет GetCall (заказ обратного звонка). Также виртуальная АТС интегрируется с CRM. Это позволяет создавать карточку клиента при входящем звонке и видеть в CRM-системе историю общения с клиентом. Так можно посмотреть статистику по звонкам в разрезе отдельных сделок. Также у Binotel есть собственная мини-АТС, куда могут передаваться звонки.

"ТЕНЕТ"

Виртуальная АТС "ТЕНЕТ" позволяет организовать корпоративную связь для колл-центра, отделов продаж и офисных сотрудников. Позволяет подключать менеджеров к единой схеме телефонии, где бы они ни находились. "ТЕНЕТ" предоставляет бесплатную связь внутри сети, а количество подключенных линий не ограничено. На базе этой виртуальной АТС можно построить контакт-центр, управляя доступами сотрудников, в зависимости от их роли в компании.

У виртуальной АТС "ТЕНЕТ" есть голосовое меню и автоответчик, очередь обработки звонков, перевод вызовов на коллег. Все вызовы записываются, и их можно прослушивать, чтобы контролировать отдел продаж. Позволяет совершать групповые звонки, настроить трехзначные и четырехзначные добавочные номера для вызова сотрудников внутри сети.

Как у некоторых других описанных сервисов у "ТЕНЕТ" есть форма обратного звонка. Также можно настроить ограничения на исходящие звонки — например, на международные номера. Можно ставить звонки на удержание и переадресовывать их на другие отделы и сотрудников. Виртуальная АТС позволяет интегрировать IP-телефонию с Битрикс24.