Внешний вид или комфорт: Что самое главное в диване?

Выбрать диван, который устроит по всем пунктам, не так-то и просто. Особенно если это первая покупка такого плана. Здесь нужно учесть множество параметров — от предназначения и внешнего вида, до системы раскладывания, места предполагаемого размещения и частоты использования.

Самое главное в выборе дивана — это, безусловно, комфорт. Однако во многом он зависит не только от самого дивана, но и от интерьера, удобства окружающего пространства. Непосредственным образом на это влияет остальная мебель, то есть функционал комнаты. Прежде всего этот вопрос актуален для небольших, малогабаритных квартир, когда на счету каждый сантиметр. В таком случае лучшим выбором, конечно же, становится небольшой, компактный, но вместе с тем многофункциональный диван.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Чаще всего это раскладные диваны, главное преимущество которых заключается в способности трансформации в полноценное спальное место или даже несколько спальных мест. Так, существуют диваны, где могут разместиться для ночного отдыха 2 и даже 3 человека. Это отличное решение для многодетной семьи!

Какая форма самая лучшая?

Форма диванов может быть самой разной, особенно если выбирать из ассортимента интернет-магазина https://www.meblium.com.ua, где можно найти любые варианты мягкой мебели.

Исходя из конфигурации, различают две основные группы диванов — линейные и угловые, которые в последнее десятилетие пользуются особой популярностью и подходят как для гостиной и спальни, так и для установки на кухне. Естественно, в компактном виде, заменяя собой привычный, но менее удобный кухонный уголок. Главная фишка углового дивана — это опять-таки экономия пространства.

В зависимости от механизма трансформации диваны разделяются на следующие варианты:

✅ "Книжка" или "Клик-клак" — нижняя стенка выдвигается вперёд, а спинка опускается. В днище дивана может располагаться ниша для белья.

✅ Диван-аккордеон и "раскладушка" — нижняя часть на роликах вытягивается вперёд, образуя спальное место без швов и складок. Такой тип дивана не располагает бельевой нишей, но отличается особым удобством раскладывания.

✅ "Дельфин" и "Еврокнижка" — выдвигающиеся или выкатывающиеся диваны с фиксированной спинкой. Большинство моделей идут с внутренней нишей для белья.

Некоторые модели и вообще могут трансформироваться в двухэтажную, двухъярусную кровать: обычно это детские варианты, позволяющие кардинальным образом менять пространство.

Как бы там ни было, купить диван — это лишь половина дела. Самое главное здесь выбрать именно тот вариант, который выполнит все свои функциональные задачи. А потому перед походом в магазин или заказом по интернету необходимо продумать все тонкости и приобретать именно то, что нужно, а не ориентироваться на один лишь внешний вид!