Потребрынки 40 минут назад

Во Франции IKEA оштрафовали на $1,2 млн за слежку за сотрудниками

Филиал компании проверял банковские счета работников, а иногда использовал фейковых сотрудников для составления отчетов про персонал

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Французский суд оштрафовал компанию IKEA на 1,2 млн долларов по делу о шпионаже за сотрудниками. Об этом сообщили в международном агентстве Reuters.

Как сообщает издание, сеть мебельных магазинов признали виновным в хранении данных о сотрудниках, полученных ненадлежащим образом.

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В частности, французский филиал компании следил за своими работниками в течение нескольких лет, при этом нарушая их конфиденциальность путем проверки данных их банковских счетов.

Иногда руководство компании и вовсе использовало ненастоящих сотрудников для составления отчетов о персонале.

В этом деле признали виновным бывшего исполнительного директора французского отделения компании Жана-Луи Бая. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно и наложили штраф в размере более 60 тысяч долларов.

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В рамках этого дела было предъявлено и обвинение нескольким менеджерам магазинов, сотрудникам отдела кадров, а также частным следователем и полицейским.

Хотя обвинения касались периода 2009-2012 годов, прокуроры настаивали, что шпионская практика продолжалась с начала 2000-х годов. Они требовали наложения штрафа в размере 2,4 млн долларов, но суд уменьшил эту сумму вдвое.

Напомним, ранее IKEA призвала покупателей прекратить использование мисок, тарелок и чашек HEROISK и TALRIKA и вернуть их для полного возмещения стоимости. Решение приняли из-за жалоб на то, что эта посуда часто трескается.

Источник фото: Depositphotos

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