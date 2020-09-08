Вольногорский ГМК снова остановили и не выплатили всю зарплату

С 4 сентября филиал "ВГМК" Объединенной горно-химической компании начал останавливать добычные и вскрышные работы, а также перевозку горной массы и выпуск продукции на обогатительной фабрике. В настоящий момент ни один из этих участков не работает.

Об этом изданию "Минпром" рассказал начальник одного из производственных подразделений предприятия.

"В настоящий момент у нас осталось 30 литров бензина и всего несколько тонн дизельного топлива для доставки персонала на рабочие места. Надеемся, что киевский офис поспособствует решению проблемы", — сообщил он.

Источник уточнил, что доводочная фабрика полностью остановлена 6 сентября. "Выпуск продукции прекращен полностью на неопределенный срок", — сказал он.

Это вторая остановка предприятия в 2020 году с тех пор, как Фонд госимущества сменил правление в компании. Первая произошла в начале июня после того, как 16 мая своим приказом врио главы правления АТ "ОГХК" Питер Девис остановил отгрузки продукции. Тогда новый менеджер начал поиск других покупателей. В результате образовавшихся кассовых разрывов 7 июля сотрудникам ВГМК не выплатили всю зарплату. Тогда работникам ВГМК не хватило 20 млн грн.

Ситуация с невыплатами повторилась и на этот раз. По информации издания Минпром, 7 сентября работники ВГМК получили от офиса только 50% положенной им заработной платы с учетом уплаты налогов. Это около 23 млн грн. При этом сотрудникам киевского офиса выплата составила 100%, а выплату зарплат на Иршанском ГОКе (второй филиал ОГХК) урезали до 65%. Об этом сообщил источник в ОГХК на правах анонимности.

При этом эксперты утверждают, что поводов для финансовых неурядиц в компании быть не должно.

"В настоящее время я не вижу особенных проблем со спросом на титановое сырье в мире. Этот сегмент рынка менее остальных пострадал от кризиса и последствий пандемии коронавируса. Горнодобывающая промышленность в странах Восточной Европы лишь незначительно снизила темпы производства, тогда как мировой рынок показывает еще меньший спад. С точки зрения мировой конъюнктуры Украина находится в выгодной позиции и поводов для ухудшения позиций производителей нет", — говорит директор ИА "Инфоиндустрия" Дмитрий Гордейчук.

Питер Девис возглавляет ОГХК с 8 апреля 2020 года. Приватизация компании запланирована Фондом госимущества на конец 2020 года. 2018 год ОГХК завершила с чистой прибылью свыше 114 млн грн. Финрезультат за 2019 год на сайте компании не обнародован, как и данные за первое полугодие 2020 года.