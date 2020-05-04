Выручка компании показывает двузначный рост ежегодно — Джан Угурлуджан, Lacoste Украина

После шести лет успешного управления Lacoste Украина, генеральный директор компании Джан Угурлуджан решил покинуть должность. Топ-менеджер начал работу в 2014 году, тогда как большинство компаний в Украине в этот период закрывались. Но Джан Угурлуджан не просто остался в стране, но и убедил Правление компании Lacoste во Франции продолжать инвестировать в Украину, тем самым поддерживая бизнес. За три года Lacoste Украина стала одним из самых прибыльных подразделений международного бренда и постоянно продолжает расти. Достигнув таких результатов, Джан Угурлуджан решил не продлевать свой контракт с Lacoste в третий раз.

О том, как он добился увеличения показателей бренда во времена кризиса и почему сейчас ищет новые профессиональные вызовы, Угурлуджан рассказал в своем интервью Delo.ua.

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За время вашей жизни в Украине вы уже дважды продлили контракт генерального директора с Lacoste. Вам также предлагали продлить его в третий раз. Почему вы решили этого не делать?

- Я возглавил компанию в 2014 году, когда страна находилась в состоянии экономического, социального и политического кризиса. Это были тяжелые времена. Торговые центры закрывались из-за сообщений о возможных взрывах, мы даже не могли нормально работать. Но нам удалось убедить французское Правление Lacoste остаться в стране и продолжать вести здесь бизнес. К 2017 году компания Lacoste Украина уже получала стабильную прибыль.

Сейчас все успешно работает, мы постоянно показываем финансовый рост. Поэтому у меня нет ощущения, что я могу что-то дать компании. Я сделал все, что должен был. Достижения делают людей счастливыми. В Украине есть много других вызовов, в решении которых я могу быть полезен. И теперь я могу спокойно покинуть компанию.

Каким вы представляете себе свое профессиональное будущее?

- Я рассматриваю разные направления. Я получил несколько предложений от государственных компаний. Это один из возможных вариантов. Другой — начать свой собственный бизнес. Я успешно управлял собственной компанией до того, как присоединился к Lacoste. Так что я могу снова вернуться к этому. Самый вероятный вариант — это то, что я продолжу быть генеральным директором украинской компании, которая требует реальных изменений и готова к ним. Компании, в которой я смогу использовать свой опыт, разработать свою концепцию и воплотить ее в жизнь.

В 2014 году Украина находилась в тяжелом положении. Экономика падала, Революция достоинства медленно переросла в войну. Население страны становилось все беднее. В этот момент вы стали генеральным директором компании, представляющей премиальный бренд Lacoste. Что заставило вас принять такой вызов?

- Это правда, 2014 год был тяжелым годом для экономики страны, для нас и наших конкурентов. Но кризис — это время, когда люди показывают, на что они действительно способны. Поэтому я предпочел сохранять спокойствие и сосредоточиться на том, как мы можем продолжить вести здесь бизнес.

Что именно вы тогда делали?

- Было два основных направления. Первое, я должен был провести своих коллег через период турбулентности. Я проявил уважение к Украине и своей команде. Мне хотелось понять динамику развития страны и то, как мы можем бороться с трудностями, которые страна испытывала в те времена. Большую часть времени я проводил в Украине и управлял всем изнутри.

Я был уверен, что должен жить в той же среде, в которой живут мои коллеги. Уметь поставить себя на место другого и сражаться вместе, поняв динамику страны.

А вторым направлением деятельности было убеждение инвесторов остаться в Украине и продолжать заниматься здесь бизнесом. У меня были встречи с французским Правлением Lacoste, и я объяснял, почему мы должны сейчас вливать деньги и каковы наши перспективы здесь. Я четко выразил истинный потенциал страны. И в конце концов убедил Правление продолжать работу. Мы инвестировали в людей, мы инвестировали в страну, и в конце концов — мы остались в выигрыше.

Как?

- Мы хорошо спланировали деятельность на несколько лет вперед, много работали и были очень мотивированы. Мы приняли меры, которые сделали Lacoste очень прибыльной (в долларах США) по сравнению с результатами до кризиса (2013 год и ранее). Результаты были настолько обнадеживающими, что мы запустили новый бренд SuperStep, который начал приносить прибыль уже с первого года! В 2015-2020 годах компания Lacoste показывала ежегодный двузначный прирост прибыли.

Какой была фактическая чистая прибыль?

- Я не могу назвать точные цифры, но могу с уверенностью сказать, что в 2017 году компания Lacoste Украина стала одним из самых прибыльных подразделений Lacoste в мире по результатам операционной деятельности.

Управление розничным бизнесом в Украине

Изменилась ли сама компания Lacoste за 6 лет вашего пребывания на посту генерального директора в Украине? И как?

- Определенно изменилась. Во-первых, как мы и планировали, изменилась концепция Lacoste: архитектурная концепция наших магазинов и сама коллекция. Мы больше не чисто спортивный бренд. Новый подход заключается в том, что Lacoste — это стильная одежда для повседневного комфорта.

Во-вторых, мы видим, как появляются новые торговые центры, которые современны и хорошо обслуживаются. Я считаю, что для клиентов Lacoste играет роль не только сам бренд. Торговый центр является очень важной частью розничного бизнеса. Именно поэтому мы очень избирательно подходим к местам нашего присутствия. Раньше у нас не было возможности сильно выбирать. Сейчас мы видим много современных торговых центров. И мы видим, что появление этих современных торговых центров заставляет уже существующие обеспечивать все лучшие условия. Бренд Lacoste будет и дальше присутствовать в тех ТЦ, которые поддерживаются владельцами в отличном состоянии.

Каковы критерии отбора?

- Качество обслуживания! Мы можем спроектировать и построить идеальный магазин Lacoste. Но если он находится в жутком, неряшливом торговом центре, в котором нет ни парковки, ни удобного подъезда для транспорта, то наши собственные усилия не будут иметь никакого смысла. Именно поэтому собственники торгово-развлекательных центров должны понимать, что ритейлеры больше не находятся в отчаянном положении, особенно в Украине. Раньше предложение было ограничено, сейчас оно увеличивается. Кроме того, никто не должен забывать, что существует площадка, где не нужно платить арендную плату, где не нужно вкладывать деньги в строительство магазинов...

Интернет?

- Да!

Как успехи у онлайн магазина Lacoste?

- Отлично! Он процветает! Трехзначный прирост выручки происходит ежегодно. Чистая прибыль показывает не менее чем двузначный рост. Поэтому я говорю, что сейчас собственники торгово-развлекательных центров должны хорошо понимать нашу позицию. Не только бренда Lacoste, но и всех мировых брендов. Офлайн-ритейл постоянно проигрывает часть своей доли интернет-магазинам. Я не говорю, что офлайн-торговля исчезнет. Она останется. Но сейчас время брендов выбирать, в каких торговых центрах они хотели бы присутствовать. Итак, критерии следующие: современные, хорошо ухоженные торговые центры, владельцы которых умеют поставить себя на место другого. Ну а те, кто не осознает реалии рынка, потеряют не только Lacoste, но и остальных своих арендаторов.

Управление разноплановой карьерой

Быть генеральным директором двух успешных международных брендов само по себе является сложной задачей. Как вы выживаете в ритме 24\7?

- Только благодаря моим коллегам. Я постоянно повторяю: мы, лидеры — просто фигуры, мы управляем талантливыми людьми. Моя замечательная команда помогает мне управлять бизнесом более эффективно и продуктивно. И я очень ценю людей, с которыми работаю здесь, в Украине, и в компании Lacoste. Они — профессионалы.

У вас есть время на отдых?

- Конечно! Я не робот (улыбается). Но сейчас это случается редко. Насколько позволяют мои командировки, я стараюсь собраться вместе со своими друзьями, украинскими или турецкими, а также с международным сообществом экспатов. Мы встречаемся и отдыхаем вместе. Отдых не означает для нас пассивное времяпровождение. Скорее, это означает обмен. Обмен идеями, бизнес-мнениями, мыслями о странах, в которых мы живем, а также об Украине. Это делает нашу жизнь намного полезнее и позволяет каждому человеку вдохновлять или черпать вдохновение в других. Это мы считаем лучшим способом отдыха.

Был один неожиданный поворот в вашей карьере. Почему вы внезапно ушли из технологического сектора и вместо этого выбрали розничную торговлю?

- Я работал IT-специалистом в ведущих мировых компаниях из списка Fortune 500. А потом я основал свою собственную технологическую компанию. Мы разрабатывали технологические решения в том числе и для Lacoste. Поэтому это не то, что произошло за один день. Мы были на связи некоторое время. Я получил приглашение от Lacoste и присоединился. Для меня это было внутреннее желание и запрос на перемены.

И я должен сказать, что мне очень приятно жить здесь. Я очень благодарен Украине за вклад в мою жизнь. С точки зрения качества жизни. Как человек, который раньше жил в Стамбуле, я могу сказать, что качество моей жизни было ужасным. Но здесь я совершенно расслаблен и чувствую себя в порядке. Вызовы, конечно, стали сложнее. Но качество жизни изменилось. Вот почему я благодарен. И это побуждает меня дольше оставаться в Украине.