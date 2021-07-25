IT и Телеком 1 час назад

WhatsApp запустил функцию совместимости с несколькими устройствами одновременно

Функция позволяет пользователям заходить в свой аккаунт в WhatsApp на четырех устройствах одновременно

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В мессенджере WhatsApp появилась долгожданная функция совместимости с несколькими устройствами одновременно.

Об этом сообщает портал "9TO5Mac".

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Указано, что когда эта функция будет доступна для всех пользователей, люди смогут использовать WhatsApp на четырех различных устройствах и одном мобильном телефоне.

В частности, это означает, что вы сможете использовать WhatsApp на Mac, даже если ваш iPhone не включен или не подключен к Интернету.

Также благодаря совместимости с несколькими устройствами пользователи смогут использовать WhatsApp Web и мобильную версию приложения без подключения к Интернету или основному телефону пользователя.

На данный момент нововведение уже есть в бета-версии WhatsApp для iOS и Android.

Как отмечается, функция позволяет пользователям заходить в свой аккаунт на четырех устройствах одновременно. Однако подключить к учетной записи можно только одно телефонное устройство.

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Кроме того, если не использовать подключенное устройство более двух недель, гаджеты, которые с ним связаны, будут отключены автоматически.

Ранее в популярном сервисе по обмену сообщениями WhatsApp специалисты по информационной безопасности выявили серьезную уязвимость, из-за которой многие пользователи могут отказаться от использования этого мессенджера.

Напомним, в начале января 2021 года мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение, согласно которому теперь он будет передавать личные данные пользователей корпорации Facebook.

В частности, теперь мессенджер может делиться с Facebook регистрационными данными аккаунта пользователя, данными о транзакциях, служебной информацией, данными о взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, информацией об устройстве, IP-адресом и другими данными.

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