Куда начнет летать WizzAir из Украины в 2017-2018 гг.

Венгерская авиакомпания WizzAir рассказала о ближайших планах работы в Украине. Она хочет удвоить операционную деятельность в Украине, но возобновлять деятельность украинской "дочки" не планирует.

WizzAir добавит третий самолет Airbus A320 на свою киевскую базу в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) с апреля 2018 года. Тогда же запустят два новых маршрута из Киева в Лиссабон и Таллинн, а также увеличат частоту рейсов на самых популярных направлениях (Мюнхен Мемминген, Дортмунд, Братислава, Кельн, Копенгаген, Ларнака и Ганновер). Суммарно это будет 11 дополнительных рейсов в неделю в рамках летнего расписания-2018 из Киева.

"В Таллине есть украинская диаспора, которой нужно авиасообщение. Аналогично и Лиссабон. Однако во втором случае мы также ориентируемся на туристов", — уточнил Оуэн Джонс (Owain Jones), главный корпоративный директор WizzAir.

При этом компания пока не намерена возобновлять работу дочернего предприятия ООО "Авиалинии Визз Эйр Украина". Рост объемов перевозок будет основываться на базе венгерской компании, хотя с 2018 года на нее будет работать около 100 украинских работников. "В перспективе мы можем обеспечить 300 рабочих мест, поддержать более 3 000 рабочих мест в цепочке поставок и перевозить более 3 млн. пассажиров в год", — спрогнозировал топ-менеджер.

По его словам, компания изучает возможности региональных аэропортов Украины. В частности, речь идет о Харькове и Одессе. "Одесса — очень привлекательный аэропорт. Однако там есть технические ограничения по взлетно-посадочной полосе и масса принимаемых самолетов. Когда эта проблема будет решена, мы с радостью посмотрим на этот аэропорт. Мы заинтересованы развиваться не только в Киеве, но и в региональных аэропортах Украины", — сказал Джонс.

Планов по возобновлению полетов внутри Украины у компании тоже пока нет. При этом топ-менеджер заявил, что компания хотела бы до 2020 года расширить парк самолетов, которые обслуживают украинские рейсы, как минимум до 8.

В 2016 году компания обслужила более 400 тысяч пассажиров на украинских маршрутах. Это на 84% больше, чем годом ранее. В 1 полугодии 2017 года прирост перевозок составил 33% год к году.