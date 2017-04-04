WOG хочет открывать кафе на остановках и станциях метро

04 апреля 2017, 15:17
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WOG изучает возможность размещения собственных кофеен на вокзалах, станциях метро, на остановках наземного транспорта

Увеличить картинку Фото Новости ReadOnline

ООО "Вог ритейл" (Луцк), развивающее в Украине сеть кофеен под брендом WOG Cafe, изучает возможность работы заведений такого формата на транспортных объектах, сообщил директор розничных продаж WOG Денис Кудин.

"Наш следующий шаг — железнодорожные вокзалы, возможно, станции метро в Киеве. Ведем переговоры об открытии точек WOG Café на остановках общественного транспорта в столице. Мы считаем, что Киев должен становится более современным. Для нас эталон — Литва, где работает разветвленная сеть R-kiosk. Они первыми взяли такой формат — уличное кофе, хот-доги, готовые салаты и сэндвичи. Они их продают вместе с прессой, водой, всем, что может пригодиться на улице. То есть, это стрит-ритейл в чистом виде", — сказал он.

По словам Кудина, это небольшие форматы — 10-20 кв. м. В таких кофейнях будут размещены общественные туалеты, с другой стороны — небольшие магазины.

"Считаем, что такой формат мог бы стать новым словом уличной торговли, поскольку большинство МАФов в Киеве не выдерживают никакой критики. Это будет заведение открытого типа, куда можно войти, сделать кофе на автомате", — добавил он.

Кроме того, "Вог ритейл" изучает возможность открытия таких кафе в международном аэропорту "Борисполь" (Киев).

"Мы имеем большую надежду, что WOG Cafe появится и в аэропорту "Борисполь". В настоящее время есть два главных препятствия — существующие арендаторы и бюрократическая составляющая", — сказал он.

ООО "Вог ритейл" руководит сетью автозаправочных комплексов под брендом WOG, которая насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины.

Компания также активно развивает сопутствующие сервисы и услуги, в частности, сеть WOG Cafe и WOG market.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: wog 38390515 , рестораны , кофе

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