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Сергей Мамедов, Глобус Банк: "Ипотечное кредитование полностью перейдет в онлайн"

Пандемия усилила тренд роста безналичных расчетов. Эффективность дистанционных платежей стала стандартом успешного банкинга

Сергей Мамедов, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов, председатель правления Глобус Банка
Сергей Мамедов, председатель правления Глобус Банка

Председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов рассказал, как его компания добилась успеха на этом поприще  

Что стало главным фактором, повлиявшим на работу Глобус Банка в 2020 году?  

Кратко и по делу в Telegram

Ответ на этот вопрос очевиден: коронавирус. Карантинные ограничения, самоизоляция людей и повсеместный переход на удаленную работу привели к значительному увеличению доли безналичных расчетов и расчетов платежными картами. Эта тенденция была заметна и раньше, но теперь она значительно усилилась. Ландшафт банковских сервисов кардинально изменился, и этот процесс, похоже, стал необратимым.   

Глобус Банк был готов к новым вызовам, поскольку привык идти навстречу пожеланиям клиентов.  

Какие нововведения вы имеете в виду?  

Самое ценное в жизни человека — это время, поэтому клиент никогда не хочет терять его зря. Мы сразу решили, что главным преимуществом Глобус Банка будет скорость. Возьмем, к примеру, товарные кредиты. Нам удалось технологически изменить систему скоринга, и теперь процесс принятия решения о выдаче такого кредита занимает у нас меньше минуты.   

Это же касается ипотечных и автокредитов, где мы занимаем лидирующие позиции не только благодаря качеству своих продуктов, но и скорости принятия решения, которая составляет всего несколько часов. Процесс уже настолько отточен, что, например, процент положительных решений по ипотечным кредитам составляет 90%. И это при том, что мы очень гордимся качеством своего портфеля: доля просрочки составляет менее 1%. Это говорит о том, что мы все делаем правильно, а главное — доволен клиент.   

Если вы взяли у нас ипотечный или автокредит, но не хотите подвергать опасности свое здоровье и ехать в отделение, теперь это тоже не проблема. В разгар жесткого карантина мы предложили простой выход — возможность проводить погашение отдаленно с помощью нашего сайта. В первую неделю им воспользовалось около 15% таких заемщиков.   

Наш банк активно работает на рынке потребительских кредитов почти во всех национальных ритейл-сетях. За прошлый год наш портфель таких кредитов вырос вдвое, превысив 300 млн грн. Глобус Банк сразу же предложил своим клиентам различные способы оплаты по таким кредитам в режиме онлайн: через наше мобильное приложение, сайт банка, а также партнерские платежные сервисы.   

Наше приложение GlobusPlus постоянно наполняется новыми сервисами. В настоящий момент его функционал включает возможность оплаты частями и функцию "кеш на карту". Ежемесячно количество пользователей приложения растет на несколько тысяч. Уже в апреле 2021 года мы планируем перевести все платежные карты наших клиентов со старого мобильного приложения на новую платформу GlobusPlus. Также в этом году туда будет добавлена программа лояльности, коммунальные платежи, открытие депозитов и обмен валюты.   

Какие цифровые технологии взял на вооружение банк в 2020 году?  

В прошлом году Глобус Банк подключился к BankID НБУ в качестве банка-идентификатора. Эта технология открывает доступ нашим клиентам ко многим государственным и финансовым онлайн-услугам, в том числе Единому государственному порталу административных услуг, Государственной миграционной службе, онлайн-сервису государственных услуг "Дія".   

Следующий этап — подключение в ближайшем будущем к BankID НБУ в качестве абонента-поставщика услуг. Это позволит проводить дистанционную идентификацию и верификацию клиентов с использованием этого сервиса.   

В какие еще направления быстрыми темпами проникает диджитализация в вашем банке?  

Как банк, который специализируется на первичном ипотечном кредитовании, мы предложили клиенту уникальную разработку — ипотечную онлайн-карту на нашем сайте, с помощью которой можно легко выбрать себе квартиру своей мечты и сразу же рассчитать стоимость кредита. Это особенно актуально сейчас, когда бурно развивается государственная программа "Доступная ипотека 7%". Глобус Банк — один из наиболее активных ее участников. Заходите на нашу карту, выбирайте город, застройщика, объект, квартиру — и подавайте заявку с минимальным набором документов. Буквально в тот же день вы получите решение. Мировые тренды свидетельствуют о том, что скоро этот процесс тоже полностью перейдет в онлайн, а Глобус Банк фактически уже там, на пике новых возможностей! 

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