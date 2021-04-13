Сергей Мамедов, Глобус Банк: "Ипотечное кредитование полностью перейдет в онлайн"

Председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов рассказал, как его компания добилась успеха на этом поприще

Что стало главным фактором, повлиявшим на работу Глобус Банка в 2020 году?

Ответ на этот вопрос очевиден: коронавирус. Карантинные ограничения, самоизоляция людей и повсеместный переход на удаленную работу привели к значительному увеличению доли безналичных расчетов и расчетов платежными картами. Эта тенденция была заметна и раньше, но теперь она значительно усилилась. Ландшафт банковских сервисов кардинально изменился, и этот процесс, похоже, стал необратимым.

Глобус Банк был готов к новым вызовам, поскольку привык идти навстречу пожеланиям клиентов.

Какие нововведения вы имеете в виду?

Самое ценное в жизни человека — это время, поэтому клиент никогда не хочет терять его зря. Мы сразу решили, что главным преимуществом Глобус Банка будет скорость. Возьмем, к примеру, товарные кредиты. Нам удалось технологически изменить систему скоринга, и теперь процесс принятия решения о выдаче такого кредита занимает у нас меньше минуты.

Это же касается ипотечных и автокредитов, где мы занимаем лидирующие позиции не только благодаря качеству своих продуктов, но и скорости принятия решения, которая составляет всего несколько часов. Процесс уже настолько отточен, что, например, процент положительных решений по ипотечным кредитам составляет 90%. И это при том, что мы очень гордимся качеством своего портфеля: доля просрочки составляет менее 1%. Это говорит о том, что мы все делаем правильно, а главное — доволен клиент.

Если вы взяли у нас ипотечный или автокредит, но не хотите подвергать опасности свое здоровье и ехать в отделение, теперь это тоже не проблема. В разгар жесткого карантина мы предложили простой выход — возможность проводить погашение отдаленно с помощью нашего сайта. В первую неделю им воспользовалось около 15% таких заемщиков.

Наш банк активно работает на рынке потребительских кредитов почти во всех национальных ритейл-сетях. За прошлый год наш портфель таких кредитов вырос вдвое, превысив 300 млн грн. Глобус Банк сразу же предложил своим клиентам различные способы оплаты по таким кредитам в режиме онлайн: через наше мобильное приложение, сайт банка, а также партнерские платежные сервисы.

Наше приложение GlobusPlus постоянно наполняется новыми сервисами. В настоящий момент его функционал включает возможность оплаты частями и функцию "кеш на карту". Ежемесячно количество пользователей приложения растет на несколько тысяч. Уже в апреле 2021 года мы планируем перевести все платежные карты наших клиентов со старого мобильного приложения на новую платформу GlobusPlus. Также в этом году туда будет добавлена программа лояльности, коммунальные платежи, открытие депозитов и обмен валюты.

Какие цифровые технологии взял на вооружение банк в 2020 году?

В прошлом году Глобус Банк подключился к BankID НБУ в качестве банка-идентификатора. Эта технология открывает доступ нашим клиентам ко многим государственным и финансовым онлайн-услугам, в том числе Единому государственному порталу административных услуг, Государственной миграционной службе, онлайн-сервису государственных услуг "Дія".

Следующий этап — подключение в ближайшем будущем к BankID НБУ в качестве абонента-поставщика услуг. Это позволит проводить дистанционную идентификацию и верификацию клиентов с использованием этого сервиса.

В какие еще направления быстрыми темпами проникает диджитализация в вашем банке?

Как банк, который специализируется на первичном ипотечном кредитовании, мы предложили клиенту уникальную разработку — ипотечную онлайн-карту на нашем сайте, с помощью которой можно легко выбрать себе квартиру своей мечты и сразу же рассчитать стоимость кредита. Это особенно актуально сейчас, когда бурно развивается государственная программа "Доступная ипотека 7%". Глобус Банк — один из наиболее активных ее участников. Заходите на нашу карту, выбирайте город, застройщика, объект, квартиру — и подавайте заявку с минимальным набором документов. Буквально в тот же день вы получите решение. Мировые тренды свидетельствуют о том, что скоро этот процесс тоже полностью перейдет в онлайн, а Глобус Банк фактически уже там, на пике новых возможностей!