За апрель украинцы купили почти 700 электрокаров — "Укравтопром"

В апреле граждане Украины купили и поставили на учет 699 единиц автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 6% больше, чем в марте.

Как сообщает "Укравтопром", в апреле 2020 года из-за жестких карантинных норм было зарегистрировано только 38 электромобилей. Доля новых машин в регистрациях BEV прошлом месяце составила 9% (64 единиц).

По информации издания, основную массу зарегистрированных в апреле электромобилей составили легковые авто — 666 штук (новые — 62, подержанные — 604).

Самым популярным электрокаром раз стал NISSAN Leaf. За месяц украинскую регистрацию получили 198 авто этой модели.

Второй результат показала TESLA Model 3 — 77 регистраций.

Третье место в списке заняла модель Chevrolet Bolt. Этот электрокар выбрали 67 автомобилистов.

Четвертым по популярности стал электромобиль TESLA Model S — 38 регистраций.

Замыкает ТОП-5 апрельского рынка электромобилей AUDI E-Tron — 37 проданных авто.

При этом, 29 из 33 коммерческих электромобилей, которые получили в прошлом месяце украинские номера — это модели Renault Kangoo Z.E.

Всего за четыре месяца с начала года украинский автопарк пополнили 2,4 тысяч автомобилей на аккумуляторных источниках питания, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 90%.

Напомним, в январе текущего года украинцы купили и зарегистрировали 502 электромобиля (EV), что на 21% меньше, чем в первом месяце 2020 года.

За весь 2020 год граждане Украины приобрели и поставили на учет 7 455 электромобилей, что на 1% меньше, чем годом ранее.

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