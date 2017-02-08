За сколько Порошенко хочет продать Мариупольскую фабрику

08 февраля 2017, 18:43
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20 марта пройдет собрание акционеров Мариупольской кондитерской фабрики "Рошен", на котором решится судьба актива

За сколько Порошенко хочет продать Мариупольскую фабрику | Компании | Дело Увеличить картинку

Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики "Рошен" намерены решить судьбу актива на собрании 20 марта. В частности, планируется продать имущество фабрики и земельный участок.

Об этом говорится в сообщении кондитерской фабрики в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Имущественный комплекс фабрики был оценен в 40 млн грн, земельный участок — в 25 млн грн.

Напомним, во второй половине февраля 2014 года кондитерская корпорация Roshen остановила работу Мариупольской кондфабрики, но в конце апреля владелец корпорации и на то время кандидат в Президенты Петр Порошенко в ходе предвыборной компании в Виннице заявил, что намерен возобновить работу Мариупольской кондфабрики.

В апреле 2015 года акционеры фабрики решили ликвидировать предприятие. Одна из причин закрытия фабрики — невозможность экспортировать продукцию в Россию.

2015 год Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен" закончила с убытком 4,821 млн гривень.

Активы фабрики на конец 2015 года составили 67,506 млн грн, текущие обязательства — 0,167 млн грн, суммарная дебиторская задолженность — 29,102 млн грн.

2014 год Мариупольская кондфабрика "Рошен" закончила с убытком 31,773 млн грн, сократив чистый доход на 97,53%, или на 194,185 млн грн, до 4,911 млн грн по сравнению с 2013 годом.

По материалам: "Дело"
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Теги: потребрынки , roshen , петр порошенко , кондитерские изделия , мариуполь

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За сколько Порошенко хочет продать Мариупольскую фабрику | Компании | Дело
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