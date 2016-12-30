Зачем переименовывать станцию метро "Петровка"?

От выхода метро Петровка к книжному рынку до современного русла Почайны от силы 700 метров. Речка Почайна протекала в этих местах в древности, протекает и сейчас.

Почайна — старейший киевский топоним, означающий чашу или русло реки, наполненное священной водой.

Это не просто река, для Украины она имеет геополитическое значение. Согласно летописям, старинным документам, материалам археологических раскопок, на ее берегах зародилась, а в ее водах крестилась Киевская Русь.

Почайна — легендарная, с ней связано множество былин, сказок, ее любили писатели, поэты всех веков. В древности она текла с севера, омывала Подол и соединялась с Днепром в районе современного Пешеходного моста. После строительства Северного железнодорожного полукольца (станции "Оболонь", "Петровка") в 30-тых годах ХХ века река была отрезана от своего исторического продолжения — Гавани и осталась только на Оболони. Одновременно пропало с карт Киева ее историческое название, а саму берегиню привели в упадок. Зато название железнодорожной станции "Петровка" получила и станция метро.

Сейчас речка Почайна возрождается. За прошедший год она вновь официально внесена на карту Киева, на берегах убрана многолетняя свалка промышленных и бытовых отходов, создано красивейшее место с самым длинным муралом в Киеве (длина 72 метра, высота 1,4 м), русло реки очищено впервые за многие десятилетия, берегам придается статус парка, открывается Всеукраинский архитектурный конкурс на его создание и восстановление реки. А весной в рамках Евровидения на берегах Почайны запланировано проведение этнофестиваля.

Поэтому переименование станции метро "Петровка" в "Почайна" — это не только восстановление исторической справедливости, но и идеальный способ задать новую стратегию развития района, в котором вместо заброшенного пост-промышленного пространства будет развиваться природный ландшафт, добавляющий комфортности. Ведь в городе надо жить, а не выживать. А настоящую историю стоит помнить хотя бы потому, что она дает силу для будущего. Сакральная Почайна — символ духовности украинской нации.

Желание переименовать метро "Петровка" в "Почайну" появилось у нас не вчера, но недавно было активно поддержано депутатским корпусом. Константин Богатов написал обращение к городскому голове Виталию Кличко, и теперь вопрос вынесен на рассмотрение Комиссии по вопросам наименований КГГА, ближайшее заседание которой состоится в феврале 2017 года. Надеюсь, что решение будет принято верное, и уже весной нам объявят: "Двери открываются. Станция "Почайна".