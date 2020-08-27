Закупки "Укрэнерго" в 2018-2019 вдвое дешевле аналогичных в "Энергоатоме" и "Центрэнерго"

"Укрэнерго" покупает одно и то же оборудование, включая огнетушители, рубероид, доступ в Интернет и другие распространенные товары и услуги, дешевле чем "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Центрэнерго" и операторы систем распределения в 1,4-2,1 раза.

Об этом говорится в расследовании профильного издания об энергетике "Экспро" — "Кейс "Укрэнерго": успешный корпоративный опыт VS политические обвинения".

По данным издания, в апреле 2018 года инициатива прозрачности инфраструктуры CoST (Construction Sector Transparency Initiative) признала беспрецедентным уровень открытости информации о закупках НЭК. Компания предоставила 93% информации на запросы инициативы CoST. Такую же оценку "Укрэнерго" получило от международной организации Transparency International.

Самым известным кейсом для "Укрэнерго" стала история с так называемыми "трансформаторами Григоришина".

Напомним, после утверждения инвестиционной программы, региональные энергосистемы "Укрэнерго" объявили тендеры на покупку трансформаторов. По данным издания "Наші гроші", например, Юго-Западная энергосистема планировала приобрести 2 трансформатора по цене $26 тысяч, в некоторых тендерах цена доходила до $35 тысяч, тогда как цены на мировом рынке на подобные трансформаторы в то время составляли $10-15 тысяч.

Однако акцептовать предложения ЗТР и выплатить аванс производителю в размере 50% от стоимости заказа помешало решение Антимонопольного комитета. Кроме того, в дело вмешалась СБУ, представители которой заявили, что во время первого тендера стоимость трансформаторов была завышена на 40%. На фоне коррупционного скандала руководитель Укрэнерго Юрий Касич был уволен.

2 октября 2015 года "Укрэнерго" под председательством нового руководителя Всеволода Ковальчука объявило новый тендер на покупку 22 трансформаторов ожидаемой стоимостью 2,05 млрд грн. Новая команда изменила требования к производителям и провела работу со многими поставщиками оборудования. На новый тендер пришли иностранные производители, а именно компании Siemens, ABB, Daewoo International Corporation и Hyundai, также был и ЗТР. В результате прозрачной и конкурентной закупки, стоимость покупки трансформаторов снизилась более чем в 2 раза — со стартовой значение 2 млрд грн до 928,6 млн грн. Наиболее интересно то, что победителем стал тот же ЗТР, но на этот раз снизив цену до рыночного уровня.

Закупка трансформаторов Григоришина по рыночным ценам стала первым успешным кейсом для новой команды "Укрэнерго". Согласно данным системы публичных закупок Prozorro, если сравнить закупки аналогичных товаров или услуг НЭК и других энергетических компаний, можно увидеть, что "Укрэнерго" покупает значительно дешевле, чем другие игроки на рынке. Например, в мае 2017 года "Энергоатом" приобрел высоковольтный ввод BRDLW-800/1000-3 по 7,4 млн грн, а НЭК в августе 2019 года такой же товар, но почти в 2 раза дешевле — за 3,9 грн.

Кроме того, "Укрэнерго" в декабре 2017 года приобрело шунтирующий реактор по 24,9 млн грн, а "Энергоатом" в сентябре 2019 года такой же реактор приобрел вдвое дороже — за 52 млн грн. Сравнивая тендеры атомной компании и НЭК, можно найти разницу в цене на один и тот же товар превышающую 2 раза, например, закупка ограничителя перенапряжения 330 кВ, который "Энергоатом" в августе 2019 года приобрел за 216,3 тысяч грн, тогда как НЭК купил такой же ограничитель в сентябре 2017 года за 69,8 тысяч грн.

Также интересным является сравнение с "Укргидроэнерго", которое в один и тот же период с "Укрэнерго" приобрело высоковольтный трансформаторный ввод 330 кВ по 2,8 млн грн, а НЭК — по 1,2 млн грн. Кроме того, в октябре 2018 года "Укргидроэнерго" купило кабель сечением 14х2,5 мм КВВГэнг за 187,5 тысяч грн, что в 2 раза дороже такой же закупки "Укрэнерго" (96,8 тысяч грн) в августе 2018 года.

Похожая ситуация имела место и на тендерах распределительных компаний, например, "Одессаоблэнерго" в одинаковый период с НЭК приобрело провод сечением 70 мм МГ по 247,9 тысяч грн, что в 1,7 раза дороже закупки системным оператором. "Харьковоблэнерго" в августе 2019 года купило мост переменного тока высоковольтный автоматизированный типа СА7100-3 в 1,7 раза дороже "Укрэнерго".