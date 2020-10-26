Запчасти на авто из США

Автомобиль иностранного производства в Украине — не редкость. Нет проблем в том, чтобы купить дорогую иномарку. Но когда заходит речь о ремонте, все выглядит несколько иначе. Ассортимент деталей крайне скуден, стоимость чрезвычайно завышена, а говорить о том, чтобы найти действительно редкие товары, даже не приходится. В данном случае стоит обратить внимание на предложение от USAinUA. Компания поможет доставить любые запасные части из США. Ассортимент в Америке намного шире, здесь без проблем можно заказать даже колеса на Hummer или карбоновый капот.

Выгоден ли заказ через посредников?

"Да ну, переплачивать", — может сказать кто-то. Но практика показывает, что посредничество — это выгодно в первую очередь для клиента. В этом убедились уже более 200 000 обслуженных клиентов компании USAinUA. Для тех, кто еще думает, приведем немного цифр:

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При поиске капота Mopar Jeep Cherokee можно увидеть, что в Украине он обойдется примерно в 700 долларов, в то время как водители в США отдают за него всего 470 долларов. Экономия в 230 долларов. За рычаг подвески для автомобиля Ford Fiesta 2015-2019 наши автолюбители заплатят не менее 140 долларов, а американские — 75 долларов. Для них деталь дешевле на 65 долларов. Аналогичная ситуация с фарой на автомобиль Toyota Corolla 2017-2019. У нас за нее нужно заплатить 145 долларов, а в США — 75 долларов. То есть можно сэкономить до 70 долларов.

Компания USAinUA предоставляет своим клиентам максимально выгодные условия, в чем можно убедиться, прочитав представленную ниже информацию. Кроме того, финансовая выгода дополняется качеством товаров. Все детали, даже если речь идет не об оригиналах, а о запасных деталях для автомобилей корейского или европейского автопрома, проходят все проверки и сертифицируются.

Выгоды для клиентов USAinUA

Сегодня услуги посредников — это один из наиболее надежных и простых способов получить желаемый товар из США. Компания USAinUA предоставляет профессиональные услуги, несмотря на ряд сложностей, возникших в 2020 году из-за закрытия границ и ряда других ограничений, вызванных коронавирусом.

Кроме того, тарифы остаются максимально доступными. Компании доверяют, что подтверждается цифрами: за 7 лет работы доставлено более миллиона товаров. Клиентская база насчитывает более 200 000 человек и постоянно расширяется. Вызвано это действительно выгодными условиями:

Клиент может воспользоваться адресом доставки от компании, поскольку у USAinUA есть собственные склады в США. Стоимость остается прежней: от $95/кг при доставке из США и от €1.9/кг — при пересылке из Европы, что является лучшим вариантом в Украине. Для оптовых поставок действуют скидки. Всеми оформлениями занимаются специалисты компании. Также в стоимость входят таможенные переговоры, проведение оплат пошлин и многое другое. Все посылки страхуются на случай непредвиденных обстоятельств, поэтому клиент защищен от любых форс-мажорных обстоятельств. Помощь с возвратом или продажей товара если он Вам не подошел Поиск и подбор товаров по наилучшим ценам

Сегодня не нужно безупречно знать английский язык, иметь друзей или родственников в Америке или самостоятельно отправляться за океан, чтобы получить качественную деталь американского производства для своего автомобиля. Достаточно просто воспользоваться предложением от посредников. Все заботы по переговорам, упаковке, пересылке берут на себя профессионалы. Клиенту достаточно будет вовремя вносить необходимые платежи и отслеживать свой товар через интернет. При необходимости всегда можно позвонить консультанту и получить подробные ответы на все интересующие вопросы. Доставка осуществляется на склад или по адресу, указанному клиентом.