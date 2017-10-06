Завершены основные строительные работы по Бескидскому туннелю

Строители завершили основные работы по новому Бескидскому тоннелю. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ЗАО "БА Интербудмонтаж Украина", — генерального подрядчика строительства. Компания 4 октября сообщила, что завершены основные строительные работы, которые она выполняла, то есть пробивала тоннель, бетонировала и обустраивала гидроизоляцию.

Ранее сообщалось, что эти работы должны были завершиться в начале ноября 2017 г.

До конца мая 2018 года ПАО "Укрзализныця" (УЗ) должно обустроить земляное полотно на подходах к новому тоннелю, уложить верхние строения пути, смонтировать линии электропередач и связи.

Действующий однопутный тоннель построен еще в 1886 г. и может максимум пропустить 47 поездов в сутки на скорости 15-40 км/час. Новый двухпутный тоннель будет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/час.

Бескидский тоннель — единственный одноколейный участок на всей длине V Критского коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львов).