Завод "Электротяжмаш" на грани банкротства, счета предприятия блокируют кредиторы — СМИ

Завод "Электротяжмаш" потерял 65% объемов производства и срывает сроки поставок продукции, в результате чего близится к банкротству.

Об этом сообщает издание "Редпост".

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Ранее СМИ уже сообщали о резком ухудшении положения на заводе. В конце декабря 2019 года глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер обращался с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко с просьбой вмешаться в ситуацию, грозящую остановкой одного из крупнейших предприятий Харькова.

По итогам первого квартала 2020 года выпуск готовой продукции на заводе "Электротяжмаш" составил лишь 160 млн грн., что на 65% меньше по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года. Задекларированный убыток первого квартала — 133 млн грн.

Как свидетельствуют данные системы Youcontrol, сейчас впервые за многие годы у завода образовался и в последние месяцы лишь увеличивается налоговый долг. Кредиторская задолженность завода "Электротяжмаш" превысила 650 млн грн., а просроченная задолженность перед банками-кредиторами — 500 млн грн. Сотрудники получают заработную плату с задержкой до двух месяцев и массово увольняются. Просроченная задолженность по заработной плате на заводе за апрель-май 2020 г. достигает 34,2 млн грн. Десятки раз завод получал предупреждения от энергопоставляющей компании об отключении от электросетей за долги.

Поставщики товаров и услуг массово взыскивают с "Электротяжмаша" через суды долги за предоставленные товары и услуги. "Недавно 16 банковских счетов завода были арестованы по судебному иску поставщика продукции из меди "Купрум Капитал Групп" о принудительном взыскании задолженности на сумму 18,43 млн грн. Еще около десятка многомиллионных исков других кредиторов находятся на разных стадиях судебного производства, некоторые из поставщиков уже получили положительные решения судов о принудительном взыскании многомиллионных долгов "Электротяжмаша". Финансовое положение "Электротяжмаша" усугубляется срывом сроков поставки оборудования для компании "Укргидроэнерго", — сообщает издание.

Модернизацию ее генерирующих мощностей финансирует ЕБРР, и на сегодня просрочка поставок оборудования достигает 4 месяцев —это чревато для завода многомиллионными финансовыми санкциями и недополучением денежных средств от выполнения ранее заключенных контрактов.

Эксперты констатируют также серьезные проблемы и с подготовкой к работе завода в 2021 г. "По состоянию на сегодняшний день "Электротяжмаш" не заключил производственных контрактов на плановый объем производства (1,9 млрд. грн), не ведется предконтрактная работа с заказчиками. В результате предприятие сможет выпустить в следующем году не более чем на 0,5-0,9 млрд грн. —это примерно в 3,5 раза ниже показателей объема производства за 2019 г.", — говорится в материале.

Как известно, завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве гидро- и турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. В октябре 2019 г. Министерство развития экономики и торговли передало завод "Электротяжмаш" Фонду госимущества для подготовки к приватизации. Глава ФГИ заявил, что предприятие может быть продано в первой половине 2020 г. и дать старт "большой приватизации". Впоследствии Дмитрий Сенниченко отказался от своего заявления и сказал, что приватизация "Электротяжмаша" потребует долгого времени.

По оценкам же экономических экспертов, при нынешнем положении вещей завод "Электротяжмаш" может остановиться в ближайшие 4-5 месяцев, то есть еще до начала приватизационных процессов.

"Напомним, что заводом с конца ноября 2019 г. руководит назначенный экс-премьером Гончаруком и.о. генерального директора Виктор Бусько, экс-депутат Запорожского облсовета и бывший топ-менеджер предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова, по слухам, близкий к главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. В СМИ активно обсуждается грядущее увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы ФГИ за недостаточно эффективную работу", — резюмируется в статье харьковского медиаресурса.