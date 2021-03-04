Зеленский хочет за деньги бизнеса построить в селах "центры притяжения"

В Офисе президента инициируют создание в сельских населенных пунктах "центров притяжения" с различными необходимыми сервисами для местных жителей, которые будут строиться в рамках государственно-частного партнерства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, этот вопрос был обсужден на совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Участие в нем приняли заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и его советник Александр Маринов, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

В рамках программы "Новое село" в сельской местности планируется построить "центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком на линии разграничения на Донбассе.

"Это современные пространства, в которых будут работать центр предоставления админуслуг, отделение почты, аптека по программе "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное. Вокруг должна быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками", — обрисовали в ОП.

Также в рамках проектов должны быть реализованы образовательные программы, в том числе оснащение школ компьютерной техникой.

При этом отмечается, что бюджетные средства на это тратить не хотят: к реализации задумки государство будет привлекать бизнес, создавая государственно-частное партнерство.

"По каждому из проектов будет закреплен модератор. Всего в Украине планируется воплотить более 1 тысячи таких проектов. Будут проведены прозрачные конкурсы для бизнеса, который будет участвовать в их реализации", — заявили у Зеленского.

Кроме того, будет создан координационный совет, в который войдут представители Кабинета министров и Офиса президента.

"Мы уже увидели проект, который реализован на КПВВ "Счастье". Первые проекты "Новое село" должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем — по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село. Жители сел должны получать качественный сервис непосредственно по месту жительства и иметь доступ к современной инфраструктуре", — сказал президент.

Глава государства отметил, что одними сервисными услугами село невозможно вывести на качественно новый уровень развития. Поэтому в программу "Новое село" включено и развитие агропромышленного комплекса, в частности животноводства.

"Так, планируется уменьшить объемы импорта продуктов животноводства, увеличить насыщение внутреннего рынка и обеспечить доступные цены для населения", — говорится в сообщении.

Напомним, что КПВВ "Счастье" Зеленский накануне посещал с главой Евросоюза Шарлем Мишелем.