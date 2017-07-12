Зимой импорт газа со стороны Польши существенно увеличится

Операторы газотранспортных систем Украины и Польши ПАО "Укртрансгаз" и Gaz-system с 1 сентября предложат расширенные мощности для выдачи газа в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Gaz-system.

Объем поставок через газоизмерительную станцию (ГИС) "Германовичи" (Польша) будет отличаться в зависимости от времени года:

с 1 сентября по 30 апреля можно будет поставлять 250 тыс. куб. м газа в час (6 млн куб. м в сутки)

с 1 мая до 31 августа — 167 тыс. куб. м газа в час (4 млн куб. м).

Свободная пропускная способность будет предлагаться на аукционах.

По данным "Укртрансгаза", техническая мощность польского сечения для импорта газа в Украину сейчас составляет 4,3 млн куб. м в сутки. Таким образом, в зимний сезон мощность выдачи газа из Польши увеличится на 40%.

Поставки газа в Украину через ГИС "Германовичи" начались в ноябре 2012 года. Общая пропускная способность для поставок газа в Украину на данной ГИС изначально составляла около 1,5 млрд куб. м в год.

Основное объем импортируемого природного газа в Украину в последнее время идет через Словакию.