Зрозуміти біль і дізнатися, куди рухатися далі. Як безкоштовний сервіс Merezha.Focus допомагає українському бізнесу розвиватися

У серпні 2021 року ЄБРР за підтримки уряду США в межах Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР, відповідно до стратегічного пріоритету банку з розвитку діджиталізації, презентував свій новий проєкт – безкоштовний сервіс діагностики бізнесу MEREZHA.Focus . За кілька місяців діагностику встигли пройти понад 5000 компаній, які поділилися своїм досвідом та рекомендаціями. Павло Вдович, представник ЄБРР, координатор платформи MEREZHA.ua, спеціально для Delo.ua розповідає, чим може бути корисний сервіс для українських підприємців

Зовнішні умови нової економічної реальності сприяють здебільшого дезорієнтації, тоді як власники бізнесу мчать на повній швидкості до масштабування компаній та охоплення нових ринків збуту. В умовах нестабільності соціально-економічних процесів та наявності стрімкого інформаційного потоку керівникам малих та середніх підприємств часто буває складно передбачити майбутні ризики.

MEREZHA.Focus та основні практичні можливості для МСБ

MEREZHA.Focus – це онлайн-інструмент платформи MEREZHA, який допомагає підприємцям знайти кореневі проблеми їхнього бізнесу та розставити пріоритети за допомогою фокусування. У результаті вони отримують доступ до практичних кейсів ведення бізнесу, менторських сесій та консультацій кваліфікованих експертів щодо стану їхніх компаній. Інструмент онлайн-діагностики бізнесу MEREZHA.Focus допомагає користувачам краще зорієнтуватися на платформі та отримати доступ до інших інструментів і контенту, які для них найбільш релевантні, відповідно до результатів такої діагностики. Точніше можна назвати це фокусуванням.

Глобальний ефект, якого ми прагнемо, – це розвиток ринку професійного консалтингу в Україні та за її межами, а також ширший доступ підприємців до інноваційних знань і практик ведення бізнесу Павло Вдович представник ЄБРР, координатор платформи MEREZHA.ua

«Підприємці в перші п’ять років існування бізнесу, як правило, сфокусовані на клієнті, цінності для нього, на продажах, грошових потоках, тому питання розвитку їхніх організації не на першому місці. Цей інструмент дає змогу зупинитися, озирнутися на свої процеси, бізнес-виклики і пов’язати їх з можливими кореневими причинами. У цьому основна цінність MEREZHA.Focus. Насправді, він унікальний, адже в його основі закладено дерево рішень, що містить всеохопні нюанси розвитку бізнесу», – говорить Юрій Козій, Managing partner at Agiledrive.

Цікавий факт - в роботі над проєктом взяли участь представники Apple Consulting. Вони опікувалися консалтинговою та бізнес-аналітичною функціями: розробили комплексну методологію інструменту, дерево наявної дійсності для кожного типу бізнесу та алгоритм роботи продукту. Розробники платформи MEREZHA, ISD Group, переклали продукт на цифровий інтерфейс, зручний для користувача.

Цільова аудиторія MEREZHA.Focus

Цільова аудиторія користувачів сервісу поділяється на дві категорії:

1) ті, хто усвідомлюють конкретну бізнес-задачу, яку хочуть вирішити;

2) ті, хто мають сумнів, яким шляхом піти, які рішення ухвалити.

Власники і менеджери компаній часто мають звичку обговорювати результати діагностики та фокусування зі своїми колегами. Тому керівники разом із власниками бізнесу і є цільовою аудиторією. Так, можна додати ще одну перевагу інструменту – результат його використання є приводом для комунікації та обміну інформацією, яка впливає на ухвалення рішень. Буває й так, що до MEREZHA.Focus повертаються люди, які раніше зверталися до експертів платформи MEREZHA.

Інструмент, що дає змогу підприємствам періодично перевіряти та змінювати фокуси

Регулярність діагностики дає оновлену картину кореневих проблем та, як наслідок, нові рекомендації і звіт. Рекомендовано раз у три місяці проходити опитування та актуалізувати фокуси. Наша амбіція – постійно залишатися актуальними, реагувати на зміни та калібрувати фокус залежно від галузі, типу бізнесу й етапу його розвитку.

До речі, це безкоштовний інструмент, який впроваджується ЄБРР з метою розвитку успішного підприємництва в Україні за фінансування уряду США в межах Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР (інші донори: Італія, Корея, Люксембург, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Японія та ТайваньБізнес – Фонд Технічного Співробітництва ЄБРР).

Завдяки можливості в самій системі обирати блоки питань чи зон росту, ми фактично можемо досягти величезних результатів для будь-якого бізнесу. Цей інструмент необхідно розвивати далі. Рано чи пізно він стане одним із ключових для розвитку бізнесу в цілому», – впевнений Михайло Городецький, СЕО at Indi Vision.

Фактори довіри: що потрібно щоб скористатися сервісом

Інструмент MEREZHA.Focus успішно пройшов декілька тестувань та гарантує анонімність під час використання. Не потрібно ділитися конфіденційною інформацією. Сервіс не вимагає даних про обіг коштів, прибуток, кредити чи будь-яку конфіденційну інформацію , а лише надає можливість виявити першочергові точки фокусування й зберегти у своєму кабінеті.

Щоб розпочати діагностику підприємцю необхідно:

1) Зареєеструватися в системі

2) Вказати сферу діяльності

3) Обрати із запропонованого "дерева" варіантів питання, які турбують найбільше

Після швидкої діагностики користувач отримує дійсно глибокий звіт з унікальними рекомендаціями для свого підприємства. Це відбувається насамперед через залучення керівника бізнесу до взаємодії з продуктом. Він стає частиною процесу фокусування. Крім того, інструмент надає можливість щотри місяці актуалізувати цю інформацію для того, щоб за необхідності відкалібрувати фокуси. На виході MEREZHA.Focus можна отримати персоналізований контент або ж повернутися до експертів платформи MEREZHA чи рухатися далі.

MEREZHA.Focus – це не стільки онлайн-діагностика, скільки онлайн-фокусування

Було проаналізовано багато діагностичних інструментів і виявлено, що вони більше працюють в режимі задоволення цікавості, адже не дають бізнесу можливості періодично оновлювати інформацію, вносити зміни у свої аналітичні звіти. Інструмент MEREZHA.Focus надає можливість фокусування, розуміння кореневих проблем на різних етапах розвитку й прокладає шлях до інших інструментів і контенту (автоматизований підбір експертів, кейси, вебінари, відео), які доступні на платформі MEREZHA. MEREZHA.Focus – це не стільки онлайн-діагностика, скільки онлайн-фокусування, яке охоплює оцінку рівня системності та впливає на процес ухвалення рішень.

"Бізнес завжди працює в умовах невизначеності, і зчаста буває складно знайти відповідь, яка підійде нам найкраще. Значна перевага інструменту в тому, що він не дає відповідей як таких, а забезпечує можливість сфокусуватися на тих викликах, які дійсно актуальні в певний момент. Не нав’язує відповідь, а лишає свободу вибору рішень. Ми відносимо такого роду системи до так званих експертних, які дають змогу зберігати, накопичувати знання і розвивати їх. Ми використовуємо наші стратегічні підходи і вважаємо, що це, напевно, найбільш оптимальний шлях розвитку індустрії для організацій та бізнесу", – ділиться своїм досвідом Михайло Городецький, СЕО at Indi Vision.

Перспективи сервісу і тренд цифровізації

Наразі MEREZHA.Focus тісно пов’язаний з MEREZHA, але якщо він доведе свою ефективність, то в майбутньому зможе стати самостійним інструментом з можливістю підключення до сайтів-партнерів. Перспективним є вихід на міжнародний рівень. У цьому разі на основі MEREZHA.Focus буде створено інший масштабний ресурс.

MEREZHA.Focus стане в нагоді для експертів у їх консалтинговій діяльності. Це стосується експертів платформи MEREZHA (їх вже понад 350) і не тільки. Детальний звіт із фокусування – це, по суті, миттєвий аналіз стану бізнесу та його вузьких місць, який пришвидшить розуміння проблеми та надання консультативної підтримки. Глобальний ефект, якого ми прагнемо, – це розвиток ринку професійного консалтингу в Україні та ширший доступ підприємців до сучасних знань і практик ведення бізнесу.

«Цей інструмент не лише про бізнес-процеси чи про пошук слабких сторін. Це – інструмент про формування стратегії. Ми досить часто використовуємо подібні підходи для оцінювання клієнтського досвіду за допомогою цифрових застосунків. Ми вважаємо, що кращого інструменту, крім як експертні системи, сучасні технології поки нам запропонувати не можуть», – переконаний Михайло Городецький, СЕО at Indi Vision.

Беручи до уваги посилення тренду діджиталізації, такі переваги MEREZHA.Focus, як швидкість та ефективність, жива взаємодія з користувачем, швидкий доступ до результатів фокусування (лише за 10 хвилин діагностики можна отримати ефективний аналіз кореневих проблем та рекомендації щодо фокусування задля їх вирішення) та універсальність висновків, зрозумілих для партнерів, є ключовими для забезпечення високого рівня довіри представників МСБ.

ДОВІДКА

Merezha та Merezha.Focus впроваджуються за підтримки США в межах Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР (інші донори: Італія, Корея, Люксембург, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Японія, та ТайваньБізнес – Фонд Технічного Співробітництва ЄБРР).

Перший етап цього проєкту (лютий 2019 – лютий 2021) був реалізований за підтримки Європейського Союзу.

ЄБРР є провідним інституційним інвестором в Україні. Лише за останні два роки Банк виділив 2 млрд євро для економіки країни. ЄБРР фінансує інфраструктуру, енергоефективність та енергетичну безпеку, сільськогосподарські та промислові проєкти, а також невеликі підприємства. Банк також супроводжує консалтингові проєкти з бізнесом, з метою покращення їхньої продуктивності та стимулювання зростання, компенсуючи 50% вартості проєктів завдяки ресурсам донорів.