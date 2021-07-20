Потребрынки 50 минут назад

Зустрічайте "Старий мельник з діжки М'яке" в жерстяній банці 0,5!

Оригінальна упаковка стилізована під вітряк. Її стримана елегантність передає дух бренду і його преміальність. Шукайте нову жерстяну банку 0,5 л. "Старий мельник з діжки М'яке" на полицях магазинів

Зустрічайте "Старий мельник з діжки М'яке" в жерстяній банці 0,5! Зустрічайте "Старий мельник з діжки М'яке" в жерстяній банці 0,5!
PR-материал

AB InBev Efes Україна випускає новинку в лінійці "Старий мельник з діжки М'яке". Тепер "Старий мельник з діжки М'яке" доступний в жерстяній банці 0,5 л.

"В наших проєктах та інноваціях ми завжди слідуємо за бажаннями споживачів, тому представляємо "Старий мельник з діжки М’яке" у жерстяній банці. Цей формат набуває популярності, особливо влітку. Він зручніший для транспортування, тому стане приємним доповненням до відпочинку на природі та містом, який так полюбляють українці", — розповідає директор з маркетингу Анна Руденко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Пиво "Старий мельник з діжки М'яке" містить всього 4,2% алкоголю і має легкий освіжаючий смак з тонкими нотками солоду і приємним післясмаком. Особливість виробництва даного сорту — використання 100% солоду, що надає пиву особливий аромат і м'якість смаку.

Оригінальна упаковка стилізована під вітряк. Її стримана елегантність передає дух бренду і його преміальність. Шукайте нову жерстяну банку 0,5 л. "Старий мельник з діжки М'яке" на полицях магазинів.

Нагадаємо, що нещодавно компанія AB InBev Efes Україна запустила нову лімітовану серію банок пива Staropramen, присвячену Празі та музиці, з джазовим плейлистом до 10-ї річниці Leopolis Jazz Fest.

ДОВІДКА

AB InBev Efes Україна – один із лідерів українського пивоварного ринку, який є спільним підприємством найбільшої в світі пивоварної компанії Anheuser-Busch InBev і регіональної пивоварної компанії з виробництва напоїв із провідними позиціями Anadolu Efes.

AB InBev Efes Україна має три броварні у Чернігові, Харкові та Миколаєві.  

Портфель пивних брендів складається з глобальних ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; міжнародних ТМ: Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovický Kozel, "Старий Мельник із Діжки", Miller, Tripel Karmeliet, Kwak, Cubanisto, Boddingtons Pub Ale; локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь"; квасу "Село і люди", сидру "Де Сад".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Як зменшити до нуля викиди вуглецю та втрату води на виробництві: кейс Carlsberg Ukraine
Як зменшити до нуля викиди вуглецю та втрату води на виробництві: кейс Carlsberg Ukraine
Украина входит в ТОП-10 мировых производителей малины
Украина входит в ТОП-10 мировых производителей малины
В Госстате назвали самые подорожавшие за полгода продукты питания
В Госстате назвали самые подорожавшие за полгода продукты питания
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Сумнівна фірма стала головним виконавцем послуг з ремонту літаків ІЛ-76 для ЗСУ — ЗМІ

  3. Авиакомпания Emirates SkyCargo перевезет из Бельгии в Японию 247 лошадей

  4. Інвестувати у нерухомість буде невигідно: як законопроєкт 5600 може змінити ринок житла

  5. Курс биткойна обвалился ниже $30 тысяч: минимум за последний месяц

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...