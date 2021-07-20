Зустрічайте "Старий мельник з діжки М'яке" в жерстяній банці 0,5!

AB InBev Efes Україна випускає новинку в лінійці "Старий мельник з діжки М'яке". Тепер "Старий мельник з діжки М'яке" доступний в жерстяній банці 0,5 л.

"В наших проєктах та інноваціях ми завжди слідуємо за бажаннями споживачів, тому представляємо "Старий мельник з діжки М’яке" у жерстяній банці. Цей формат набуває популярності, особливо влітку. Він зручніший для транспортування, тому стане приємним доповненням до відпочинку на природі та містом, який так полюбляють українці", — розповідає директор з маркетингу Анна Руденко.

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Пиво "Старий мельник з діжки М'яке" містить всього 4,2% алкоголю і має легкий освіжаючий смак з тонкими нотками солоду і приємним післясмаком. Особливість виробництва даного сорту — використання 100% солоду, що надає пиву особливий аромат і м'якість смаку.

Оригінальна упаковка стилізована під вітряк. Її стримана елегантність передає дух бренду і його преміальність. Шукайте нову жерстяну банку 0,5 л. "Старий мельник з діжки М'яке" на полицях магазинів.

Нагадаємо, що нещодавно компанія AB InBev Efes Україна запустила нову лімітовану серію банок пива Staropramen, присвячену Празі та музиці, з джазовим плейлистом до 10-ї річниці Leopolis Jazz Fest.

ДОВІДКА

AB InBev Efes Україна – один із лідерів українського пивоварного ринку, який є спільним підприємством найбільшої в світі пивоварної компанії Anheuser-Busch InBev і регіональної пивоварної компанії з виробництва напоїв із провідними позиціями Anadolu Efes.

AB InBev Efes Україна має три броварні у Чернігові, Харкові та Миколаєві.

Портфель пивних брендів складається з глобальних ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; міжнародних ТМ: Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovický Kozel, "Старий Мельник із Діжки", Miller, Tripel Karmeliet, Kwak, Cubanisto, Boddingtons Pub Ale; локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь"; квасу "Село і люди", сидру "Де Сад".