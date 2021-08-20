Бизнес-сообщество Украины оценило деятельность ГФС в 2021 году

Бизнес-ассоциации Украины дали позитивную оценку деятельности Государственной фискальной службы (ГФС) по борьбе с теневыми рынками.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Так, "Ассоциация "Укртютюн" отмечает улучшение диалога по вопросам противодействия незаконной торговле табачными изделиями между ГФС и законопослушным бизнесом после прихода Мельника на должность руководителя ведомства.

В ассоциации "Легальных производителей алкоголя" заявили, что запуск Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом при ГФС "стал эффективным инструментом для достижения поставленных целей по обеспечению детенизации и достижения общей безопасности в Украине".

В Федерации работодателей Украины также выразили поддержку созданному Офису эффективного взаимодействия с бизнесом, который обеспечивает дополнительные механизмы для координации действий и налаживания диалога между бизнес-средой и государственными органами, а также способствует эффективной реализации программ по улучшению условий ведения бизнеса в Украине.

Отметим, ГФС пребывает в состоянии ликвидации, и 25 сентября вместо ГФС должно заработать Бюро экономической безопасности.

В Американско-Украинском деловом совете (USUBC) отметили, что БЭБ с самого начала своей работы потребует мощных аналитических, оперативных и процессуальных наработок. Все это есть у ГФС, поэтому USUBC поддерживает передачу этих практик от ГФС к БЭБ.

В финальную часть конкурса по выбору директора БЭБ вышли Василий Горбаль, член Совета НБУ, прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи и глава ГФС Вадим Мельник.