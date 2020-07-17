Что делать малому бизнесу с финансами в кризис: чек-лист от Александра Соловья, Finmap

Сейчас бизнес, в особенности малый и средний, находится в турбулентной ситуации. Кто-то начал адаптировать свои продукты под текущий спрос, некоторые не выдержали новых вводных и были вынуждены закрыть бизнес. Как раз в этот момент, когда направлений так много, а фокус найти сложно, многие забывают о "голове" бизнеса — финансах. Рекомендации, что делать с финансами в нынешнее сложное время, дал Александр Соловей, сооснователь онлайн-сервиса по финансовому учету для малого и среднего бизнеса Finmap.

Шаг 1. Настроить финансовый учет компании

Это отдельная тема для статьи, но если описать вкратце, то корректный учет денег позволит в принятии решений полагаться на цифры, а не интуицию, что особенно важно в кризисных ситуациях. Такой финансовый учет помогает увидеть реальную картину бизнеса — сколько денег приносит бизнес либо каждое его направление, его оборот, рентабельность, как и другие базовые и важные финансовые показатели. Для настройки грамотного учета финансов существуют разные инструменты, но, судя по анализу рынка, видим, что современные предприниматели больше отходят от громоздких ERP систем и старого доброго, но не всегда надежного Excel к онлайн-сервисам нового поколения, выбирая простоту, удобство и скорость принятия решений.

Шаг 2. Резать косты

В любой кризис все прибегают к этому варианту развития событий, так как деваться особо некуда. Но резать траты нужно максимально грамотно, так как если вы порежете жизненно важные расходы бизнеса, то он, по сути, просто перестанет существовать. Другой вариант — после такой оптимизации никакого эффекта не будет. Чаще всего такое происходит как раз при принятии решений пальцем в небо. Для того, чтобы делать это корректно, нужно провести самостоятельный аудит всех расходов и доходов, что невозможно без простой и понятной аналитики (см. Шаг 1).



Ниже некоторые моменты, которые помогут правильно сокращать траты:

— Спланируйте свою деятельность, ориентируясь на наиболее пессимистический сценарий. На его основании спланируйте все расходы и откажитесь от наименее эффективных из них.

— Все расходы своего бизнеса анализируйте через ROI — return of investments — как планируемые, так и фактические. В зависимости от этого показателя принимайте решения касательно необходимости этих трат.

— Сокращайте постоянные расходы и увеличьте переменные затраты. Например, переведите часть сотрудников на сдельную оплату.

Шаг 3. Рассчитайте точку безубыточности, средний чек и стоимость привлечения клиента

Показатель точки безубыточности даст вам возможность понять, какой минимум денег вам нужно получить, чтобы прожить дальше. В зависимости от этого можно ставить цели на этот период и осознавать, сколько единиц товара вам нужно продать / сколько услуг предоставить, чтобы хотя бы выйти в ноль, а лучше — иметь рентабельность.

Стоимость привлечения клиента и средний чек считается элементарно — из тех денег, которые вы привлекли, и тех денег, которые вы на это потратили. Когда вы знаете эти показатели, вы можете прогнозируемо управлять деньгами, которые есть в бизнесе и можете понять, сколько клиентов вы привлечете при определенной сумме затрат. Если вы понимаете, что вам этих денег не хватит на то, чтобы привлечь нужное количество клиентов, то вам нужно либо делать свои продукты более маржинальными и менять средний чек, либо искать новые каналы продвижения.

Управляя минимум этими 3 показателями — точка безубыточности, средний чек и стоимость привлечения клиента — вы можете без проблем прогнозировать, что у вас будет к концу месяца и еще задолго до того, как у вас закончатся деньги, вы сможете сделать быстрые движения к свету в конце тоннеля.

Шаг 4. Планируйте календарь платежей

Этот инструмент позволяет не попасть в кассовый разрыв, фиксируя в нем планируемые поступления и расходы на месяц вперед. С его помощью вы увидите, можете ли вы тратить в тот или иной момент времени.

Календарь платежей

Шаг 5. Переведите продавцов на недельные спринты по продажам

Таким образом, во-первых, вы сможете больше их мотивировать к результату, во-вторых — сможете больше контролировать уровень заказов.

И последнее — действия наобум не приводят к результату. Интуиция важна для предпринимателя, но только в паре с цифрами.