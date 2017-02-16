Как бренд косметики PeNa учился у СЕО UniCredit бюджетированию

Тамара Савощенко с UniCredit уже 23 года. Она начала свою карьеру здесь в 1993 году. Но несмотря на столь долгий срок работы на одном месте, она считает, что ей неимоверно повезло. Ведь согласно ее принципам, работать там, где не интересно, Тамара не будет. Когда все изучено и прощупано, становится скучно. Вряд ли так можно сказать о председателе правления банка. Тамара — успешный профессионал, который борется со стереотипами в менеджменте. Своими наработками Савощенко готова делиться с предпринимателями, чтобы понять, как устроен малый бизнес изнутри. "С позиции СЕО банка не всегда можно глубоко заглянуть в бизнес своего клиента. Но малому бизнесу хочется помочь, и я уверена — нам есть что предложить. Досадно, что на банки смотрят преимущественно как на источник кредитного ресурса, желательно дешевого. Но при грамотном подходе к построению партнерства "банк-клиент" можно получить гораздо больше пользы для обеих сторон, чем от простого кредитования", — говорила Татьяна.

Менти для предправа банка стал косметический бизнес. Марка PeNa знакома многим любителям натуральной косметики. Ольга и Наталья Петрик начали выпуск мыла, кремов и масел еще в 2014 году, и их продукция уже успела полюбиться и бьюти-блогерам, и поклонникам хенд-мейд подарков. Наташа — технолог, разрабатывает рецептуру, занимается всеми вопросами производства, а Оля координирует все вопросы, связанные с маркетингом и финансами. К участию в конкурсе CEO4U проекта Unlimit Ukraine девушек подвигло желание научиться чему-то новому и улучшить бизнес-процессы.

Спустя некоторое время после менторской сессии редакция попросила участников поделиться впечатлениями от сотрудничества.

Тамара Савощенко, UniCredit

Какие вы видите отличия, когда общаетесь с малым и когда — с крупным бизнесом?

У малого бизнеса превалируют прикладные, практические задачи и, как правило, на очень коротком временном горизонте. Основная задача — выжить в сложных условиях, заработать деньги здесь и сейчас.

Стратегические или прикладные задачи ставили перед собой ваши подопечные?

Прикладные все же доминировали.

Как вам кажется, чего не хватает украинским предпринимателям?

На мой взгляд, не хватает понимания того, что практической сметки и огромного желания работать все же недостаточно для полноценного успеха предприятия. Нужны более глубокие знания, прежде всего в области финансов, планирования, бюджетирования, разработки стратегии.

Что полезного вы почерпнули для себя при общении с МСБ?

Честно говоря, заразилась энтузиазмом девушек из PeNa. А если серьезно, то появился повод задуматься о том, что банки, особенно крупные, имеют серьезную экспертизу в тех областях, в которых малый бизнес испытывает недостаток этой самой экспертизы. И здесь как раз можно взаимовыгодно сотрудничать.

Что необходимо сделать, чтобы в нашей стране было больше успешных предпринимателей?

Прежде всего, необходимо создать наконец-то разумную и долгосрочную фискальную политику. Правила игры для бизнеса, особенно малого, не могут меняться по нескольку раз в год. В таких условиях бизнес не может не только добиться успеха, но и просто выжить.

Каким было самое яркое впечатление от проекта? Что запомнилось? Что можно было сделать лучше, а чего делать не стоит?

Что удивило? Ожидала вопросов из области банкинга, кредитования, но вопросы были в большей степени из области финансов, планирования, учета и бюджетирования.

А вот самое яркое впечатление — это эмоции! Поразила одержимость своим делом, желание развиваться, поиск нового. Я уверена, что с таким подходом к своему делу девушек из PeNa ждет однозначный успех в бизнесе, и я рада, если наше с ними рандеву хотя бы в малой мере послужило позитивным импульсом для их дела.

Ольга Петрик, PeNa

Какие полезные инсайты вы получили в проекте?

Тамара очень детально и объемно раскрыла вопрос, который для нас в тот момент был самым "живым" и актуальным. И это, наверное, самое главное, поскольку финансы и бюджетирование — это как раз та область, которая не терпит обобщений и размытости.

Есть ли уже какой-то результат в вашем бизнесе? Расскажите об изменениях подробно.

Да, сессия очень удачно пришлась к началу нового года, поэтому у нас была отличная возможность применить все советы и рекомендации по бюджетированию и учету сразу в деле.

Переосмыслили ли вы свои задачи после встречи с ментором?

Однозначно, да. Это (бюджетирование — ред.) для нас была серая зона в знаниях, и благодаря Тамаре она стала гораздо понятней и совсем не такой страшной, как казалась раньше.

Какой опыт вы хотели бы позаимствовать у крупного бизнеса?

С каждым новым витком развития компании появляются вопросы, в которых успешный опыт других людей был бы очень полезен. Сейчас у нас уже появились новые задачи, и чем дальше, тем сложнее и ответственнее.

Какие советы вы можете дать другим предпринимателям?

Было бы здорово не только общаться с СЕО крупных компаний в рамках менторских сессий, но и собираться самим предпринимателям вместе на нетворкинг-ивенты. Уверена, нам всем есть чем поделиться и чему поучиться друг у друга.

Расскажите немного о своих впечатлениях от конкурса ceo4u и проекта Unlimit Ukraine. Будете ли вы участвовать в дальнейших активностях?

Точно будем участвовать. Это замечательная возможность учиться и развиваться.