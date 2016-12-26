Как в 2017 году изменятся правила ТЦО

На прошлой неделе Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, которые коснулись и правил трансфертного ценообразования. В целом изменения оценивают позитивно как аудиторы, так и налоговики.

Меньше ответственных

Главное изменение — это повышение порога признания контролируемых операций. Так, с 2015 года под контроль подпадали компании, годовой доход которых превышает 50 млн гривень. В 2017 году показатель повышен до 150 млн. Порог объема хозяйственных операций с одним контрагентом также увеличен — с 5 до 10 млн.

Необходимость изменить критерии напрашивалась давно, поэтому инициатива была воспринята позитивно. "Это абсолютно справедливо, с учетом девальвации гривни в 2014-2015 гг., так как снимет сложный вопрос ТЦ с небольших компаний, многие из которых вынуждены были готовить отчетность и документацию по операциям, риски минимизации налогообложения по которым, даже математически несущественны", — считает Владимир Чижиков, старший менеджер КПМГ в Украине.

Решение приветствуют и в ГФС, так как слишком широкие критерии вынуждали отдел ТЦО-контроля делать много откровенно лишней работы в условиях ограниченного кадрового ресурса.

Больше ответственности

При этом расширен круг контрагентов, операции с которыми подпадают под контроль. Так, помимо собственно связанных лиц и компаний, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях, контролироваться будут операции с компаниями, организационно-правовая форма которых позволяет минимизировать корпоративный налог. Например, британские limited liability partnership (LLP). Полный перечень таких форм будет утвержден отдельным постановлением Кабмина, и, по предположению экспертов, будет привязан к конкретным "благополучным" юрисдикциям.

Главным идейным вдохновителем нововведения была Фискальная служба, и ее логика ясна: регистрация как в низконалоговой юрисдикции, так и компании "льготной" организационно-правовой формы дает один результат — снижение налоговой нагрузки. Однако Александр Черинько, директор налогово-юридического департамента Deloitte, отмечает, что ни то, ни другое не является критерием для контроля в других странах ОЭСР, задача ТЦО-контроля ограничивается связанными лицами. Но в Украине ГФС во многих случаях не может установить связанность, поэтому на всякий случай считает связанными всех контрагентов, которые платят корпоративные налоги по заниженным ставкам. Так, по мнению Черинько, ГФСУ упрощает задачу для себя, усложняя жизнь налогоплательщикам. И одна из причин, опять же, — кадровый дефицит отдела ТЦО-контроля Фискальной службы.

В новой редакции НК изменена система штрафов. Их перечень был расширен, но это незначительно сказалось на их размерах. Как поясняют в ГФС, штрафы дифференцировали в пользу налогоплательщика, разделив, например, штраф за неподачу и за несвоевременную подачу отчетности. Кроме того, вследствие повышения минимальной заработной платы вдвое, штрафы, привязанные к этому показателю, также повысились бы. Поэтому предел штрафов был отвязан от минимальной зарплаты и привязан к прожиточному минимуму.

Больше времени на раздумья

Срок подачи отчетности о контролируемых операциях в 2017 году переносится с мая на октябрь. "Это абсолютно нелогично, потому что декларация по налогу на прибыль подается в феврале, и цифры в ней должны соответствовать цифрам в отчете о контролируемых операциях", — сетует Чижиков. В то же время, по словам Черинько, такое решение является оправданным и положительным для бизнеса. Многие компании, штаб-квартиры которых расположены за рубежом, до 1 мая не успевали получить достаточно финансовой и налоговой информации от своих материнских компаний, и перенос даты дает им больше времени на подготовку.

Кроме того, закон пошел навстречу плательщикам в части самостоятельной подачи корректировок. Если раньше для соответствия принципу "вытянутой руки" (рыночному интервалу значений) корректировать цены нужно было до медианного значения по рынку, теперь их достаточно корректировать до нижней границы. При этом если несоответствие цены обнаружит ГФС, налог все равно будет доначислен, исходя из медианного значения.

Эксперимент с биржевыми котировками

Одна из новаций Налогового кодекса позволяет сравнивать цены при операциях на основании форвардных контрактов с ценами на сопоставимые форварды и фьючерсы на дату заключения контракта, а не на дату фактической поставки товара. Таким образом, теперь можно сравнивать в принципе сравнимые вещи. Однако для того, чтобы избежать манипуляций с датами и заключения сделок "задним числом", вводится предохранитель — о факте заключения контракта плательщик должен сообщить ГФС в форме электронного документа с цифровой подписью. Как пояснили в ГФС, такая возможность будет работать как для биржевых, так и для внебиржевых сделок.

Еще 8 сентября Кабмин постановлением 616 утвердил перечень товаров, имеющих биржевую котировку и список мировых товарных бирж для определения соответствия операций принципу "вытянутой руки". Этот перечень должен стать инструментом сравнения не только для биржевых операций, но и для обычных контролируемых операций ВЭД. По словам аудитора Елены Жуковой, это несет в себе определенные риски, так как цена биржевых инструментов не всегда соответствует текущим рыночным ценам на товары — трейдер при заключении длительного фьючерса не может точно определить спотовую цену на товар, которая будет актуальной на дату поставки. Кроме того, рынок в Украине не совсем корректно оценивать по биржевым котировкам в Австралии или США.

В ГФС соглашаются, что с практическим применением нормы могут возникнуть сложности, но при этом уверяют — отдел ТЦО контроля трезво оценивает несовершенство механизма и поэтому будет лояльно относиться и к плательщикам, применяющим его, и к тем, кто по объективным причинам от него откажется. Украинский биржевой рынок неразвит, а товары украинских производителей не торгуются на международных биржах, поэтому возникает вопрос к сопоставимости таких сделок, и ответственные за ТЦО налоговики это понимают. Если плательщик обоснует коррекцию цен или невозможность применения метода для определения цены для своих операций, эксперты Фискальной службы обещают принимать во внимание такие обоснования.

Налоговики признают — инструмент не позволяет решить все проблемы определения соответствия, но альтернативы пока нет. На данный момент продолжаются консультации с ассоциациями товаропроизводителей, и как только они смогут предложить и согласовать другой метод, Кабмин собирается его утвердить.

В то же время в законе предусмотрен ряд технических "перемог" — более правильный текст норм Кодекса в отношении сравнения рентабельности, возможность группировки операций для целей анализа и т.д.

Меньше поле для сравнения

В Налоговый кодекс вводится критерий независимости, при котором для определения соответствия можно использовать информацию лишь тех субъектов, которые не владеют более 20% корпоративных прав других юрлиц и не имеют акционера с долей владения более 20%. При этом ограничение распространяется даже на тех субъектов, чьи связанные лица работают в совершенно другой отрасли. Так, завод по производству колбасы нельзя сопоставить с другим заводом по производству колбасы, если он владеет 20% оздоровительного комплекса или сам принадлежит металлургическому комбинату. По словам Елены Жуковой, во многих отраслях это полностью убирает из базы для сравнения всех конкурентов, так как все они имеют связанных лиц. Получается, что сравнивать придется субъектов, годовой оборот которых будет отличаться в десятки раз.

Но практика применения критерия независимости и отсечение связанных лиц — как дочерних, так и материнских, — это практика стран ОЭСР, уверяет Александр Черинько. "Но и без них компаний, которые можно назвать сопоставимыми, достаточно, главное — правильно понимать, как и в отношении каких компаний надо сравнивать рентабельность", — говорит он. По словам эксперта, сравнивать, к примеру, операции между компаниями групп Nestle и АВК не только не нужно, но и неправильно, так как цель контроля ТЦО в том, чтобы операции между связанными лицами сравнивать с операциями между несвязанными лицами. И это правило применялось и до внедрения соответствующей нормы в НКУ.

В ГФС проблемы не видят вовсе: "ОЭСР — гибкая организация, а не контролер, а ТЦО — не точная математика, а экономический анализ, учитывающий много факторов. Для анализа можно брать компании разных масштабов, если у них сопоставимая рентабельность, если этого не хватает — можно включать в анализ смежные отрасли, если и этого не хватает — сопоставимые рынки, такие как Польша или Беларусь. Для нас не принципиально важно, производит завод конфеты или колбасу, если использует похожие технологии", — объясняют налоговики.

Все еще далеко от BEPS

Несмотря на демонстративную активность правительства в стремлении присоединиться к борьбе ОЭСР с уклонением от налогообложения (план BEPS), нормы, предлагаемые планом, в НКУ так и не вошли. "Разочаровывает отсутствие анонсированной имплементации инициатив BEPS в сфере ТЦ, над внедрением которых трудились рабочие группы и профильные эксперты. Надеемся, что к этому вопросы мы вернемся и изменения по ТЦ еще непременно будут", — говорят в КПМГ.

В частности, регулирование ТЦО в плане BEPS предполагает внедрение шагов № 8-10 и 13. Шаги с 8 по 10 посвящены соотношению финансовых результатов с созданием стоимости в цепочке поставок, № 13 упорядочивает подход к подготовке документации по ТЦО на международном уровне.

Разочарование разделяют и в отделе ТЦО-контроля Фискальной службы, хотя и опасаются, что на 5 человек, работающих в подразделении, нагрузка при имплементации норм BEPS будет непомерной. По словам налоговиков, инициативы по их внедрению были подготовлены, но в законодательство они могут попасть лишь в следующем году, когда парламент ратифицирует присоединение Украины к соглашению.