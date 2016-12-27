Кто имеет право не платить налог на прибыль с 2017 года

Принятый Верховной Радой закон №5368 ("об улучшении инвестиционного климата") вводит на период до 31 декабря 2021 налоговые каникулы для малого бизнеса.

Норма позволяет применить нулевую ставку налога на прибыль для предприятий, у которых годовой доход не превышает 3 млн гривень и размер начисленной за каждый месяц отчетного периода заработной платы работников составлял не меньше двух минимальных заработных плат.

Согласно закону, претендовать на освобождение от налога на могут:

Предприятия, созданные в установленном законом порядке после 1 января 2017;

Действующие предприятия, в которых в течение трех последовательных предыдущих лет ежегодный объем доходов задекларирован в сумме, не превышающей 3 млн гривень, и в которых среднегодовое количество работников в течение этого периода составляло от 5 до 20 человек;

Предприятия, зарегистрированные плательщиками единого налога в установленном законодательством порядке в период до 1 января 2017 года, в которых за последний календарный год объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составлял до 3 млн гривень, а среднесписочная численность работников составляла от 5 до 50 человек;

Соответствующий закон был принят 21 декабря и ожидает подписания президентом.

За 11 месяцев 2016 года предприятия Украины заплатили 47,5 млрд грн налога на прибыль, что составило 9% от всех налогов, поступивших в госбюджет. Львиную долю поступлений обеспечивают крупные плательщики.