Lala English: як виростити нове англомовне покоління

Попри те, що в Україні доволі багато різноманітних мовних шкіл, материнство дало новий поштовх Аллі Смарж. Вчитель англійської мови зі стажем, Алла ризикнула та 4 роки тому відкрила свої мовні студії для дітей віком до 14 років. Основна її мета — навчити дітей реагувати мовою на мову без будь яких комплексів та із відчуттям себе у чужомовному середовищі як риба у воді навіть із мінімальним словниковим запасом. Чим же школа "мам-однодумців" відрізняється від інших курсів та які найбільші болі у людини, що пробує створити свою франшизу, Алла розповіла в інтерв"ю.

Як ви вважаєте, що таке менторство?

Менторство, на мою думку, — це персональна підтримка підприємців, керівників проектів. Відповідно ментор — компетентна особистість, яка може надати відповіді, стратегії, кроки для подальших дій з метою підвищити ефективність бізнесу.

Чи у вас вже був досвід менторства?

Я користуюся консультаційними послугами юристів з інтелектуальних прав та франчайзингу.

Розкажіть трохи про свій бізнес. Чому виникло бажання створити свою справу?

Я особисто маю 16 років стажу викладання англійської, працювала репетитором як з дорослими, так і з дітьми, також працювала з дітьми з особливими потребами. Мені було важливим зрозуміти як мозок сприймає мову з перших днів, тому для мене особисто роль мами 10 років тому стала ключовою в розробці методики вивчення англійської, адже я її створювала на основі роботи з власною дитиною і частково для неї. Як репетитор у мене було 70 приватних учнів в декількох містах України.

Це дало віру і бажання рухатися далі, тому в 2013 році я орендувала клас в сільській школі Бориспільського району, потім ще в одній школі, відкрила студію у Борисполі та Чубинському.

У чому "родзинка" Lala English?

Мовні студії Lala English працюють за власною методикою. Ми маємо свої розроблені навчальні комплекти, візуально-ігрову базу для проведення ефективних уроків. Це суттєво відрізняє нас від наших колег по цеху. Ми працюємо не на батьків, а на дитину, враховуючи її темп та можливості, що також є досить сміливим кроком з нашого боку.

Хто зараз ваша аудиторія? Скільки учнів навчаються за вашою системою?

Наразі наші студії навчають більш, ніж 250 студентів. У колективі нас п"ятнадцятеро. Для того, щоб стати вчителем наших студій, потрібно пройти тренінг для вчителів, який я персонально розробила і проводжу. 7 місяців тому я стала мамою вдруге і це стало поштовхом до нових ідей освітнього характеру, й у цьому керунку у мене також безліч питань.

Що для вас є найбільш важливим у справі?

Для мене важливо розвинути свою справу по всій території України. Маю бажання здавати методику в оренду, якщо можливо так це назвати. Я міркую про створення франшизи.

Також важливо навчитися вигравати гранти для того, щоб реалізувати свої освітні проекти, видавати книги, відкрити мережу магазинів з продажу настільних ігор, постерів, різноманітних карткових ігор для цікавого навчального процесу як з батьками в домашніх умовах, так і в різноманітних школах. Моя ідея стала сімейним бізнесом, оскільки мій чоловік мені у всьому допомагає і підтримує. Ми разом плануємо, реалізовуємо та налагоджуємо.

Чому ви зацікавилися конкурсом CEO4U проекту Unlimit Ukraine і чого очікуєте від менторства?

Подати заявку мені порадила знайома, рекомендуючи Unlimit Ukraine як платформу цікавих тренінгів та консультацій, тому дуже вірю в те, що нові знайомства і поради структурують мій творчий порядок і дадуть розуміння чітких кроків найближчим часом. Адже вже зовсім скоро мовні студії Lala English мають з'явитися у всіх містах України і зростити нове англомовне покоління.