Вернуть излишне уплаченные таможенные платежи станет проще

11 января 2017, 15:48
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Предоставление возможности корректировки таможенных деклараций должно обеспечить отражение изменения цены товаров и упростить для бизнеса процедуру возврата из бюджета излишне уплаченных таможенных платежей

Вернуть излишне уплаченные таможенные платежи станет проще | Госполитика | Дело Увеличить картинку

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение об упрощении процедуры корректировки таможенных деклараций.

Согласно решению, в положение о таможенных декларациях будут внесены изменения, предусматривающие обязанность для таможни вносить изменения в таможенные декларации, если решения таможни отменены.

"Например, если судом отменяется решение таможни об определении таможенной стоимости, то внесение изменений в таможенную декларацию теперь станет не правом, а обязанностью таможни, причем без каких-либо дополнительных заявлений или обращений бизнеса", — поясняется на сайте Минфина.

Кроме того, бизнесу предоставляется возможность корректировать таможенные декларации в связи с соблюдением правил трансфертного ценообразования.

Ранее в Положении отсутствовала норма о заполнении листа корректировки в случае необходимости исправления сведений, связанных с доплатой или возвратом таможенных платежей, в том числе с отменой решения таможенного органа. Это затрудняло для бизнеса процедуру возврата ошибочно или излишне уплаченных средств. В свою очередь, принятое решение о возможности корректировки таможенных деклараций должно обеспечить отражение факта изменения цены товаров, вывозимых за пределы Украины, а также упростить для бизнеса процедуру возврата из бюджета излишне уплаченных таможенных платежей.

По материалам: "Дело"
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Теги: таможня , декларация , минфин , фискальная служба , трансфертное ценообразование

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Вернуть излишне уплаченные таможенные платежи станет проще | Госполитика | Дело
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