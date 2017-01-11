Вернуть излишне уплаченные таможенные платежи станет проще

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение об упрощении процедуры корректировки таможенных деклараций.

Согласно решению, в положение о таможенных декларациях будут внесены изменения, предусматривающие обязанность для таможни вносить изменения в таможенные декларации, если решения таможни отменены.

"Например, если судом отменяется решение таможни об определении таможенной стоимости, то внесение изменений в таможенную декларацию теперь станет не правом, а обязанностью таможни, причем без каких-либо дополнительных заявлений или обращений бизнеса", — поясняется на сайте Минфина.

Кроме того, бизнесу предоставляется возможность корректировать таможенные декларации в связи с соблюдением правил трансфертного ценообразования.

Ранее в Положении отсутствовала норма о заполнении листа корректировки в случае необходимости исправления сведений, связанных с доплатой или возвратом таможенных платежей, в том числе с отменой решения таможенного органа. Это затрудняло для бизнеса процедуру возврата ошибочно или излишне уплаченных средств. В свою очередь, принятое решение о возможности корректировки таможенных деклараций должно обеспечить отражение факта изменения цены товаров, вывозимых за пределы Украины, а также упростить для бизнеса процедуру возврата из бюджета излишне уплаченных таможенных платежей.