Парламент случайно ликвидировал налоговую милицию

Вследствие технической ошибки принятый Верховной Радой Закон Украины №1797-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" с 1 января 2017 года лишил полномочий налоговую милицию. Об этом на своей странице в facebook сообщила член профильного комитета парламента Татьяна Острикова.

"Соответствующий раздел ХVIII-2 "Налоговая милиция" исключен из Налогового кодекса, вступившего в силу с 01.01.17 года. Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции, вероятность принятия которого этим составом Совета близка к нулю. То есть, никогда. Так и голосовалось при этом условии", — написала народный депутат.

Однако в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих нормам, номер изменить забыли. И получается, что пункт 134 об исключении из Налогового кодекса раздела XVIII — 2 "Налоговая милиция" вступил в силу.

Речь идет о пункте 134 с закона № 1797-VIII от 21 декабря 2016 года о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, который звучит так: "134. Раздел XVIII2 исключить". А вот пункт этого же закона о вступлении в силу его нормами:

"II. Заключительные и переходные положения 1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, кроме ... пункта 133 раздела I (об исключении раздела ХVIII-2) — со дня вступления в силу закона, который определяет правовые основы организации и деятельности центрального органа исполнительной власти, на который возлагается обязанность обеспечения предотвращения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, объектом которых являются финансовые интересы государства и/или местного самоуправления, отнесенным к его подследственности в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины, и других лиц, которым этот орган взаимодействует."

Как видно, пункта 134 нет в списке исключений, нормы которых вступают в силу вместе с законом о создании службы финансовых расследований.

Как пояснила Острикова, это означает, что сейчас нет правовых оснований для деятельности налоговой милиции, у нее нет законных прав и определенных законом полномочий. Однако сам орган в установленном порядке, в соответствии с законом, не ликвидирован, правопреемник его не определен, уголовные производства, дела и документы никому не переданы, подследственность преступлений в УПК, в частности об уклонении от уплаты налогов, осталась за налоговой милицией. "Де-юре, правовой статус налоговой милиции пока — "вне закона". Де-факто, она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производство не переданы, продолжает свою деятельность", — резюмировала она.

По мнению нардепа, из ситуации можно выйти двумя путями:

1. Получить определенное разъяснение о том, что это техническая ошибка и пункт 134 закона должен вступить в силу вместе с соответствующим законом о создании финансовой полиции; или

2. Внести изменения в Налоговый кодекс, пройдя через процедуру рассмотрения законопроекта, предусмотренную Законом Украины "О Регламенте".

"Но есть и третий вариант. Если с Божьей помощью произошла такая "досадная" ошибочка, надо использовать момент для рассмотрения и принятия нового закона о создании финансовой полиции", — предложила Острикова и напомнила, что соответствующий законопроект 4228 о финансовой полиции уже давно подготовлен и внесен в Парламент.

Ликвидация налоговой милиции планировалась правительством на конец 2016 года, однако в Минфине подчеркивали, что ликвидация возможна только после принятия соответствующего закона. Закон должен ликвидировать налоговую милицию и создать Службу финансовых расследований.

Еще в мае 2016 года министр финансов Александр Данилюк заявлял, что у правительства есть практический план как это сделать, и "это вопрос месяцев, а не лет, как было раньше. А, может быть, и быстрее". По его словам, нужно отказываться от "людей с автоматами" и создавать аналитический центр.