Предприниматели, подключайтесь: нулевой тариф для новых пользователей #cashless

В разных странах карантинные меры привели к новым формам взаимопомощи между предпринимателями и государством, между банками и клиентами: все направлено на то, чтобы поддержать, упростить, улучшить безопасность людей.

ПриватБанк на целое лето дает возможность предпринимателям улучшить свой сервис и сэкономить: все лето действуют нулевые тарифы на обслуживание предпринимателей, которые подключат эквайринг для приема оплаты за товары и услуги с помощью банковских карт.

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Финансисты по всему миру отметили, что пандемия коронавирусной инфекции стала катализатором безналичных транзакций, и из-за роста покупок онлайн и из-за желания ограничить обращение банкнот, часто являющихся "транспортным средством" для разного рода патогенных организмов. Что ж, естественный процесс увеличения доли безналичных расчетов ускорился, и нужно идти в ногу со временем.

Что предлагает ПриватБанк

Если вы подключите эквайринг и прием платежей картами, в период антикризисной акции для вас будут действовать нулевые тарифы на пользование POS-терминалами, нулевая абонплата за пользование текущим счетом и бесплатные платежи на счета контрагентов в других банках.

Таким образом, за три месяца экономия для вас составит как минимум 1500 грн только на абонплате за обслуживание счета и эквайринга. Заказать подключение эквайринга можно здесь.

Дополнительные выгоды

Кризис не должен стать причиной закрытия перспективных стартапов или ухудшения условий работы IT-предприятий в Украине. Поэтому ПриватБанк бессрочно продлил действие специальных тарифов на обслуживание ИТ-предпринимателей и стартаперов, в рамках которых для айтишников и начинающих предпринимателей действуют нулевые тарифы на обслуживание и льготы на большинство других услуг банка.

Предложения с позиции win win — основная стратегия ПриватБанка, именно поэтому недавнее исследование компании GfK показало, что более 65% предпринимателей считают именно ПриватБанк основным банком для своего бизнеса. При этом с начала 2017 года активная клиентская база ПриватБанка увеличилась более, чем на 200 тысяч бизнесменов.

Просто и понятно

Большинство клиентов ПриватБанка пользуются удобным и понятным приложением Приват24, а что же предприниматели? Для физических лиц и предпринимателей ПриватБанк первым в Украине запустил единое мобильное приложение на базе Приват24Next. Теперь вы можете работать со своими счетами в режиме онлайн в привычном Приват24.

"Мы постоянно проводим опросы среди клиентов, чтобы сделать наши сервисы удобнее, поэтому мы планируем и дальше упрощать функционал мобильного Приват24 для бизнесменов, а именно: сделать более удобными операции с кредитами, депозитами, валютой, сдачей отчетности и другие операции, доступные сейчас в отдельной системе Приват24бизнес, а также сделать более практичным порядок дистанционного взаимодействия предпринимателей со своими бухгалтерами прямо внутри мобильного Приват24", — говорит руководитель направления малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергей Клюев.