Как зумеры меняют ивент-индустрию: через 10 лет ивенты будут проще - во времена Метаверса вырастет ценность живого общения

Ивент-индустрия, одна из сфер, которые наиболее пострадали в предыдущие два года от пандемии и только начинает восстанавливаться, сталкивается с новыми вызовами: метавселенные, и новые ценности поколения Z. Что инновационного придет в мероприятия в ближайшем будущем и что делают их организаторы, чтобы оставаться в тренде, обсудили участники митапа PMHUB Talk 2022

Как поколение Z изменит ивенты

Сергей Слупский, основатель ивент-агентства Slupsky, уверен, что в ивенты придет метавселенная: «Это абсолютно точно. Вопрос: на какой я стороне. Это как в китайской притче — какую собаку мы откармливаем, та и становится сильнее, а другая чахнет».

Основатель Slupsky выбирает офлайн-мир, где можно сходить на рыбалку, собрать в лесу ягоды и грибы и приготовить на костре самый настоящий оффлайн-ужин. «Пока весь мир будет развивать метавселенные, я буду развивать оффлайн-ивенты», - заявил он.

Сергей Слупский, основатель ивент-агентства Slupsky на PMHUB Talk 2022. Фото предоставлено организаторами

При этом он осознает, что огромное влияние на ивент-индустрию оказывает поколение Z (родившиеся в 1995-2010 годы), у которого отличные от предыдущих поколений устремления и цели.

Например, для зуммеров важно, чтобы все было экологично, просто и не напряжно. Через 10–20 лет ивенты будут проще и минималистичнее, ведь во времена Метаверса люди будут больше ценить живое общение, считает Сергей Слупский. Наше время от называет началом конца эпохи «динозавров», которые заморачиваются над каждой деталью, так как это поколение перфекционистов, не живущее в онлайн, и потому конструирующее “настоящесть”.

Как ивентам конкурировать с YouTube и Netflix?

Александр Котолуп, основатель кейтеринговой компании Figaro-Catering на PMHUB Talk 2022. Фото предоставлено организаторами

Александр Котолуп, основатель кейтеринговой компании Figaro-Catering, привел пример «фейковой реальности», которая будет сопровождать ивенты будущего. На одной из конференций, которую делал локальный игрок международной компании

произошла задержка на 30 минут. «Организатор сказал режиссеру: делай что хочешь, но дай мне эти полчаса времени. И тот поставил концерт Бейонсе. После этого в чате огромное количество гостей благодарили организаторов за приглашение звезды такого масштаба. Конечно, никто никого не приглашал».

Таких фейков в метавселенной будет много, считает Александр, приводя в пример дипфейк Тома Круза, который играет в гольф и встречается с Горбачевым.

«Но в этом году маятник качнется в другую сторону - людям нужны люди, мы кинемся в объятия друг друга»,- отмечает Александр.

Но у оффлайн ивентов появились сильные конкуренты - это видеоконтент на Netflix и YouTube. По словам Александра, после того, как его 12-летний сын побывал на 12-миллионном онлайн-концерте в Fortnite, и его уже не вытащишь на традиционное оффлайн-событие.

Как сделать мероприятие, которое будет интереснее сериала на Netflix?

Надо сделать гостя главным персонажем всего происходящего, рекомендует Александр Котолуп.

Креатив побеждает бабло

Владимир Нечипорук, генеральний продюсер Ukrainian Fashion Week, рассказал, что пандемия заставила команду UFW придумать формат фиджитал — ивент в оффлайне и онлайне одновременно.

Владимир Нечипорук, генеральний продюсер UFW на PMHUB Talk 2022. Фото предоставлено организаторами

Теперь онлайн-показы Неделю моды можно увидеть на стриминговой платформе Megogo, аудитория которой 100 тысяч зрителей в 62 странах.

На офлайн-ивенты организаторы UFW могут привезти очень ограниченное количество зарубежных инсайдеров, журналистов и байеров. Онлайн дает возможность на весь мир рассказать про таланты украинских дизайнеров.

Старые маркетинговые инструменты не работают, считает Владимир Нечипорук. Как пример новой эффективности он приводит такой кейс:

UFW в партнерстве с Epson сделали долгосрочный большой проект - собственную Академию. Набрали 20 студентов по всей Украине, дали им знания, инструменты и технологии и предложили создать свои коллекции. «Бренд получил возможность генерировать контент и таким образом продвигать себя, а информационный «шлейф» длился еще многие недели после окончания UFW. Компания показала, что она причастна к креативным индустриям. И очень хорошо, когда бренды понимают, что креатив побеждает бабло.

Бизнес-ивенты ценны нетворкингом

Юрий Пивоваров, генеральный директор КМЭФ на PMHUB Talk 2022. Фото предоставлено организаторами

Юрий Пивоваров, генеральный директор Киевского международного экономического форума (КМЭФ), отметил, что команда КМЭФ не является амбассадорами онлайн-ивентов для бизнеса, так как не видит в этом формате перспективы. По мнению Пивоварова, для бизнес-аудитории ценность форума - нетворкинг: встречи, обмен мнениями. Но при этом многие мероприятия настолько ушли в нетворкинг, что контент перестал быть ключевым, отметил глава отметил глава КМЭФ. Он подчеркнул, что команда форума стремимся максимально разнообразить контент, предлагает разные форматы — дебаты, дискуссии, презентации.

Он отметил такой тренд: в бизнес-ивенты пришли инструменты шоу-бизнеса, так как аудитории уже не интересно просто говорить о серьезных вещах. На помощь организаторам приходят современные технологии: например, голограммы или «спикеры из будущего» - как это было на одном из КМЭФ, когда бизнесмен Василий Хмельницкий общался с Василием Хмельницким из будущего.